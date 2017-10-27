وزارة الطاقة تعلن عن تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تشرين الاول

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تشرين الأول هـو:



273 ل.ل. كل ساعـة تقنـين للمشتـركين (بقدرة 5 أمبير)؛

546 ل.ل. (بقدرة 10 أمبير)،

273 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

للمشتركين بالعدادات: قدرة 5 أمبير: 10.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 273 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

قدرة 10 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 273 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.



واشارت الوزارة في البيان ان "هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الأحمر(20 ليتر) لشهر أيلول البالغ 15.794 ل.ل.

وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها"، لافتة الى أن "معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 222 ساعة في شهر تشرين الاول 2017 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حالياً 4.5 ساعات يومياً"، مؤكدة أن "هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".



كما اعنت الوزارة انها "أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الاول 2017 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".