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بالصورة - إقتحم مجمعاً سكنياً في زحلة محاولاً قتل طليقته.. ولكن هذا ما حصل!

27
OCTOBER
2017
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اقدم المدعو ج. م. ش. ال ( 46 عاما) ليل امس، وهو طليق المدعوة ل.ع. ج.، على اقتحام مجمع غصن السكني - محلة الرحاب زحلة، متعمدا اطلاق نار كثيف في الهواء إرهابا لسكان المجمع من سلاح حربي نوع كلاشينكوف، بغية دخول منزل طليقته الكائن في المجمع المذكور من الطابق الاول.

 

وانطلقت الرصاصات من سلاحه واستقرت في الجدران الخارجية للمبنى، ولم تسلم سيارة طليقته ايضا من الرصاص، وهي من نوع "كيا ريو"، تحمل اللوحه رقم 511265/ج. ومن ثم اقدم ج. على دخول المنزل محاولا قتل زوجته باطلاق النار في داخل المنزل حيث طال جميع الغرف، لكن العناية الالهية شاءت ان تنقذها هي وولداها فانيسا وجواد.

 

وعاش سكان المجمع حال رعب وذعر وانهالت الاتصالات على الاجهزة الامنية التي حضرت وباشرت التحقيقات، والتأكد من عدم وجود اصابات. بعدها، استطاع المدعو ج. الفرار مسرعا على متن سيارة من نوع "تويوتا" كورولا ذهبية.

 

وتمكنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع صباح اليوم من القاء القبض عليه في مدينة بعلبك.

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