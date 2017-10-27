حرضته على جريمة قتل في صيدا لمنع زواج ابنتها!

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اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب الفلسطيني (مصطفى ح.) من مواليد 1994 على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بحوزته مسدس حربي من نوع غلوك وكان ينوي قتل احد الاشخاص بتحريض من امرأة.

وفي التفاصيل، بحسب مراسل "الجديد" فان الموقوف كان متوجهاً الى احدى المطاعم حيث يعمل فلسطيني سوري يدعى (خالد ط.) من مواليد 1991 ويريد قتله بتحريض من اللبنانية (شريفة ع.) كي لا يتزوج ابنتها.

وقد سلم الموقوف الى مخفر صيدا القديمة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

ولاحقاً أوقفت دورية من المعلومات اللبنانية (شريفة ع.) للتحقيق معهما بتهمة التحريض على القتل اضافة الى توقيف ابنتها (ايناس ط.)