ببرودة أعصاب، إئتمنه على بضاعته فسرقها وباعها.. هذا ما حصل من عرمون حتى حارة حريك!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"الساعة 23.00 من تاريخ 24/10/2017، إدعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي المواطن (س. م.، مواليد عام 1977) حول تعرضه للسرقة من قبل المدعو (ص. ف.، مواليد عام 1997، سوري)، وذلك في أثناء تكليفه له بنقل بضاعة مؤلفة من أدوات منزلية وهدايا وغيرها تقدر قيمتها بحوالي 7 آلاف دولار أميركي، من مستودعه في عرمون الى صالة العرض في محلة حارة حريك.

وفي خلال ساعتين ، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه ببيع البضائع المسروقة الى التاجر (ا. ح.، مواليد عام 1982، سوري) في محلة طرابلس.

وتم استرجاع جميع البضائع المسروقة، وتسليمها الى صاحبها.

كما جرى إحضار التاجر (ا. ح.)، واستدعاء المدعو (ح. ف.، مواليد عام 1999، سوري) الذي كان برفقة الأول أثناء شرائه للبضاعة، للاستماع لافادتهما.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".