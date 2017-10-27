حميميم: جبهة النصرة تسطو على المساعدات الإنسانية في الغوطة الشرقية

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أعلن مركز "حميميم" الروسي للمصالحة في سوريا، أن سكان الغوطة الشرقية قالوا إن مسلحي "جبهة النصرة" استولوا على المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان صدر عن المركز الروسي: "ألقى العديد من سكان البلدات السورية في الغوطة الشرقية باللوم على مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية بقيامهم بالاستيلاء على مواد الإغاثة الإنسانية ومن ثم طرحها للبيع بأسعار مرتفعة".

وأضاف البيان إن المركز قام بإرسال 500 طرد من المواد الغذائية للسكان المحتاجين في بلدات الغوطة الشرقية. وفي إطار المساعدات الطبية التي يجريها الطاقم الطبي العسكري الروسي، تم تقديم المساعدات الطبية والإسعاف لـ 112 من السكان المحليين، بينهم 32 طفلا".

وأشار البيان إلى أن المركز الروسي قام بتوزيع 3 أطنان ونصف الطن من المساعدات الإنسانية لسكان بلدة الدروشة في محافظة ريف دمشق السورية.