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عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 تشرين الأول 2017

27
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الأخبار: صراعات حريرية على منجم الاتصالات

عملية مشتركة للجيشين السوري والعراقي بدعم روسيا وإيران وحزب الله
انهاء «داعش» على جانبي الحدود

 


الأنوار: عون يتسلم كتابا عن عصام فارس

 


البناء: جولة جديدة لجنيف: لافروف يؤيد وتيلرسون يشاغب... والجيش السوري يتقدّم
العبادي يحصل على دعم إيراني للوساطة مع السعودية... وشغور رئاسي كردي
القوات لمقايضة العهد... والملف الانتخابي للفوضى... ومحتجّو حيّ السلم يعتذرون

 


النهار: أجواء حكوميّة مُكهربة والخلاف الانتخابي يتّسع

 

 

المستقبل: تعيين مجلس إدارة لمستشفى طرابلس وتمديد إعطاء داتا الاتصالات 4 أشهر
مجلس الوزراء يوافق على التفكك الحراري

 


الجمهورية: التيار يتهم القوات بالشعبوية والمشنوق بالعرقلة

 



اللواء: «إفتتاح رئاسي» للسنة القضائية.. واعتراضات باسيل تطيح لجنة قانون الإنتخابات
«هروب مثير» لشادي المولوي إلى إدلب.. والسبهان لمواجهة «حزب الله» بالقوة

 

 

الديار: مسؤول أميركي : «صفقة القرن» قريبا ولبنان أمام «امتحان» صعب

المولوي هرب أم تمّ تهريبه ؟ «ضاحيتي أجمل» مستمرة ولن تتوقف
بن سلمان لا يريد «حزب الله» في اليمن ومصادر تردّ : «صح النوم»

 


the daily star: Split over biometric voter ID cards lingers

 


l'orient le jour: Le gouvernement pris dans les travers de l’incinération et des décharges

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