عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 تشرين الأول 2017

الأخبار: صراعات حريرية على منجم الاتصالات
عملية مشتركة للجيشين السوري والعراقي بدعم روسيا وإيران وحزب الله
انهاء «داعش» على جانبي الحدود
الأنوار: عون يتسلم كتابا عن عصام فارس
البناء: جولة جديدة لجنيف: لافروف يؤيد وتيلرسون يشاغب... والجيش السوري يتقدّم
العبادي يحصل على دعم إيراني للوساطة مع السعودية... وشغور رئاسي كردي
القوات لمقايضة العهد... والملف الانتخابي للفوضى... ومحتجّو حيّ السلم يعتذرون
النهار: أجواء حكوميّة مُكهربة والخلاف الانتخابي يتّسع
المستقبل: تعيين مجلس إدارة لمستشفى طرابلس وتمديد إعطاء داتا الاتصالات 4 أشهر
مجلس الوزراء يوافق على التفكك الحراري
الجمهورية: التيار يتهم القوات بالشعبوية والمشنوق بالعرقلة
اللواء: «إفتتاح رئاسي» للسنة القضائية.. واعتراضات باسيل تطيح لجنة قانون الإنتخابات
«هروب مثير» لشادي المولوي إلى إدلب.. والسبهان لمواجهة «حزب الله» بالقوة
الديار: مسؤول أميركي : «صفقة القرن» قريبا ولبنان أمام «امتحان» صعب
المولوي هرب أم تمّ تهريبه ؟ «ضاحيتي أجمل» مستمرة ولن تتوقف
بن سلمان لا يريد «حزب الله» في اليمن ومصادر تردّ : «صح النوم»
the daily star: Split over biometric voter ID cards lingers
l'orient le jour: Le gouvernement pris dans les travers de l’incinération et des décharges