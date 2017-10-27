عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 تشرين الأول 2017

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الأخبار: صراعات حريرية على منجم الاتصالات



عملية مشتركة للجيشين السوري والعراقي بدعم روسيا وإيران وحزب الله

انهاء «داعش» على جانبي الحدود



الأنوار: عون يتسلم كتابا عن عصام فارس



البناء: جولة جديدة لجنيف: لافروف يؤيد وتيلرسون يشاغب... والجيش السوري يتقدّم

العبادي يحصل على دعم إيراني للوساطة مع السعودية... وشغور رئاسي كردي

القوات لمقايضة العهد... والملف الانتخابي للفوضى... ومحتجّو حيّ السلم يعتذرون



النهار: أجواء حكوميّة مُكهربة والخلاف الانتخابي يتّسع

المستقبل: تعيين مجلس إدارة لمستشفى طرابلس وتمديد إعطاء داتا الاتصالات 4 أشهر

مجلس الوزراء يوافق على التفكك الحراري



الجمهورية: التيار يتهم القوات بالشعبوية والمشنوق بالعرقلة





اللواء: «إفتتاح رئاسي» للسنة القضائية.. واعتراضات باسيل تطيح لجنة قانون الإنتخابات

«هروب مثير» لشادي المولوي إلى إدلب.. والسبهان لمواجهة «حزب الله» بالقوة

الديار: مسؤول أميركي : «صفقة القرن» قريبا ولبنان أمام «امتحان» صعب

المولوي هرب أم تمّ تهريبه ؟ «ضاحيتي أجمل» مستمرة ولن تتوقف

بن سلمان لا يريد «حزب الله» في اليمن ومصادر تردّ : «صح النوم»



the daily star: Split over biometric voter ID cards lingers



l'orient le jour: Le gouvernement pris dans les travers de l’incinération et des décharges