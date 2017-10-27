أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2017

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أثار موضوع خروج الإرهابي شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة برفقة عدد من عناصره وتوجّههم إلى سورية الشكوك حول دور بعض القوى المتطرفة في هذه العملية، وإمكان إخراجها أيضاً مطلوبين آخرين للسلطات اللبنانية لارتكابهم جرائم إرهابية، ما يتيح للهاربين حرية تحرّك كبيرة والتحضير لافتعال إشكالات أمنية في المخيمات، في وقت يتعرّض فيه لبنان لضغوط وتهديدات أميركية و «إسرائيلية» وسعودية.

كواليس

قالت مصادر أوروبية إنّ القرار الفرنسي بتمويل الخطة التي وضعها الأميركيون والأكراد للرقة تسبّبت بتراجع في العلاقات الفرنسية الروسية، وتلقت الخارجية الفرنسية رسالة من موسكو تدعو لتأجيل موعد متفق عليه لبحث ورقة عمل فرنسية حول إعادة الإعمار في سورية، والتي يُفترض أنها تمهيد لمؤتمر لإعادة الإعمار كانت روسيا قد وافقت على قيام فرنسا باستضافته تمهيداً لدعم روسي لدى السلطات السورية بسحب الفيتو عن مشاركة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار سورية تقديراً لمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الحلّ السياسي وشروطه في سورية.



النهار: أسرار الآلهة

إعتذر من السيد



صدرت بيانات عدّة تعتذر من السيد حسن نصرالله بعد الاهانة المباشرة التي وجهها له أحد الغاضبين في حي السلم عبر الهواء مباشرة



عرسالي مع الحزب

يبحث "حزب الله" في ترشيح أحد أبناء عرسال على لائحته الانتخابيّة في بعلبك – الهرمل. ...



تمويل البيومترية

لم يُفهم المغزى من طلب التمويل للبدء بالبطاقة البيومترية إذا كان مستحيلاً إنجازها قبل الانتخابات.



مصارحة مع رياشي



حصل لقاء مصارحة وتقريب وجهات النظر بين وزير الاعلام ووفد من نقابة الصحافة بعد الجفاء الذي سببه مشروعه لنقابة جديدة للاعلاميين.



الجمهورية: أسرار

خلافات

قال أحد النواب إنهم اختلفوا على شركة إستشارات قبل أن تأتي، مُهمّتها تصويب النمو والنهوض الإقتصادي في البلاد لتخفيف العجز وتحفيز الأعمال.

هجوم

هاجم مسؤل كبير في الدولة رئيس حزب سارداً تاريخه ومتّهماً إياه بتخريب العلاقات والإنقلاب على حلفائه.

نقاش

لوحظ أن مرجعاً روحياً ناقش مع مسؤول كبير في الدولة مسألة وجودية في الخارج وتم الإتفاق على استكمال النقاش في لبنان.



المستقبل: يقال

إنّ ديبلوماسيين في موسكو ينقلون عن القيادة الروسية تأكيدها أن الحلّ السياسي في سوريا سوف ينطلق بداية العام المقبل بتوافق تام روسي ــــ أميركي ــــ عربي.