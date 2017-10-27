شادي المولوي هرب أم تمّ تهريبه ؟

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بعد ساعات على عودته من دمشق مستأنفاً مهمة التنسيق الامني مع السلطات السورية، «فتح» مدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم «نافذة» لقناة اتصال محتملة مع الدولة السورية في ملف اللاجئين السوريين باعلانه انه مستعد للقيام بهذه المهمة اذا ما كلف بها رسميا، وهذا ما اعتبرته اوساط وزارية مطلعة تمهيدا لمرحلة جديدة لتسريع وضع الآليات الضرورية لمعالجة هذه الازمة، وهو ما تعمل عليه دوائر بعبدا... لكن الاهم في كلام ابراهيم بالامس هو تأكيده مغادرة «الارهابي» المطلوب شادي المولوي لمخيم عين الحلوة.

وفي هذا السياق، أكدت اوساط مطلعة على هذا الملف ان المولوي «غادر» المخيم قبل نحو اسبوعين برفقة 4 مطلوبين آخرين، ومنهم من هو متورط مع مجموعة الشيخ احمد الاسير، ويرجح وصولهم الى محافظة ادلب في سوريا حيث التحقوا بـ «هيئة تحرير الشام».