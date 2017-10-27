بالصور - حزب الله للعدو الإسرائيلي: لا تنس أن تنظر خلفك أيضاً!

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نشر "الإعلام الحربي المركزي" التابع لحزب الله صور ملتقطة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لمستوطنات العدو الإسرائيلي، مرفقا الصور بعبارة "لمن يظن أنه #يتعقب_أثرنا .. لا تنس أن تنظر خلفك أيضاً" مترجمة أيضاً إلى اللغة العبرية.



وتنوعت الصور ما بين صور ارضية ملتقطة للمستوطنات من الجهة الخلفية لها، اي من الداخل، إضافة إلى صور جوية. ولم يسلم قادة كيان العدو من الحرب الإعلامية التي يشنها الإعلام الحربي حيث نشر أيضا صور لهم اثناء مراقبتهم عبر مناظير غير مفتوحة العدسات.



وتأتي هذه الحملة رداً على حملات العدو الإسرائيلي التي نشر عبرها صور لبعض مقاتلي الحزب على الحدود بينهم مدنيين، زاعماً انه قادر على رصد الحزب وتعقب تحركات افراده.