بو صعب يشدد على وجوب تطبيق المدارس الخاصة قانون السلسلة وتسديد حقوق الهيئات التعليمية في المدارس

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أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير الياس بو صعب، الأهمية الكبرى التي يوليها الرئيس ميشال عون لناحية تطوير المناهج وتنقيحها والعمل على تأقلمها مع متطلبات العصر، وذكّر الوزير بو صعب بتأمين وزارة التربية على عهده مبلغ مئة مليون دولار من البنك الدولي لتحديث المناهج، مؤكداً أن مسيرة المركز التربوي للبحوث والإنماء لن توقفها أبواق إعلامية حاقدة، مضيفاً أنه لن يستطيع أحد تقويض مسيرة النهوض بالقطاع التربوي من باب تطوير المناهج.

وخلال لقائه المكتب التربوي في التيار الوطني الحر في مقر مركزية التيار في سن الفيل، لفت بو صعب الى وجوب تطبيق المدارس الخاصة قانون السلسلة وتسديد حقوق الهيئات التعليمية في المدارس، مشيراً إلى أنه من غير المقبول ألا تمتثل إدارات مؤسسات تربوية لقانون صادر من مجلس النواب وموقّع من رئيس الجمهورية.

ورأى بو صعب أن مهما تأخر الوقت لن تتمكن إدارات المدارس من التهرب من دفع السلسلة وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقها القانونية، خاصة وأنه خلال توليه وزارة التربية، طلب بيانات بنسب الأقساط لخمس سنوات خلت، ليتبيّن أن زيادة الأقساط "تحسّباً" للسلسلة كانت تراكمية لتصل في بعض الأحيان إلى ٨٠ في المئة، وبالتالي ليس هناك ما يبرر التلكؤ في تسديدها.

وفي نهاية اللقاء استمع الوزير بو صعب لأسئلة الحضور وتم النقاش في المواضيع التربوية ومتفرعاتها