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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

لولا موقف رئيس الجمهورية المؤكد إجراء الاستحقاق النيابي المقبل في أيار، وتكراره الإشادة بقانون الانتخاب الجديد، لكان اللبنانيون على يقين بأن ثمة تمديدا إضافيا يحضر له لمجلس 2009 في الكواليس ...

فالعصي التي توضع يوميا في دواليب تطبيق المادة الرابعة والثمانين من قانون الانتخاب الجديد التي تنص على وجوب اعتماد البطاقة الالكترونية، والتذرع بالوقت لإسقاط الإصلاحات واحدا تلو الآخر، إلى جانب التأخير في إطلاق حملات التوعية المطلوبة للناخبين على قانون الانتخاب الجديد، كلها مؤشرات لا تطمئن، علما أن مجريات الجلسة الأخيرة للجنة قانون الانتخاب، وحديث البعض على هامشها عن "طبخة بحص"، اشارة مقلقة تنتظر التبديد في الجلسة المقبلة للجنة غدا... كل ذلك، فيما المشهد الداخلي يعيش إعادة خلط جذرية محتملة للأوراق للمرة الأولى منذ إنجاز التسوية الرئاسية، مسرحها هذه المرة عابر للبحار والقارات، من استراليا إلى بنشعي، والعكس...

غير ان بداية النشرة مع تداعيات ما حصل ليل الثلاثاء في برنامج "بلا حصانة" عبر الـ otv...



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



ليل السبت-الأحد مختلف عن سوابقه ففيه أمطار ورعد وبرق ومعه تأخير الساعة ساعة عملا بالتوقيت الشتوي. وليل الإثنين-الثلاثاء مميز ففيه حوار سبعة مديري اخبار محطات تلفزة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة مرور سنة على توليه مقاليد الرئاسة. ونهار غد الجمعة فيه ايضا مواقف رئاسية خلال حفل بدء السنة القضائية الجديدة.

أما اليوم فكانت فيه جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير اتفق فيها على إعطاء داتا الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية.

واليوم ايضا كانت مواقف لكتلة الوفاء للمقاومة برز فيها رد على العقوبات المالية الاميركية وتأكيد على القانون في الضاحية الجنوبة ودعوة الى إرسال الحكومة مشروع قانون موازنة العام 2018.

وفي موضوع الضاحية الجنوبية التي افتتح فيها اللواء عباس ابراهيم مركزا للامن العام عاد الوضع الى طبيعته والامن الشرعي هو القيم على تسيير الاوضاع اليومية والشاب الذي شتم الامين العام لحزب الله والمدعو علي شمص طلب السماح من سماحة السيد حسن نصرالله وخاطبه بالقول "أنا أخ لك ومستعد للذهاب الى سوريا للقتال إذا أمرتني بذلك".

بداية من مجلس الوزراء والجلسة الطويلة حول النفايات والتفكك الحراري والتي خلا جدول اعمالها من تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان ورغم ذلك طرح وزير الاعلام ملحم رياشي الموضوع من خارج جدول الاعمال وأكد ان التعيين سيتم قريبا وطمأن موظفي التلفزيون الى حقوقهم وسيكون غدا يوما طويلا للوزير رياشي لملاحقة المعاملات وتسيير الامور.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

أبعد من جمهورية الموز بمسافات، الجمهورية اللبنانية تبدو في بعض قرارتها وكأنها تتعافى فيما في قرارات أخرى تبدو وكأنها في حنين الى جمهورية الموز. حين يتهم وزير مديرا عاما تابعا له بأنه ينفذ أعمالا مخالفة للقانون متجاوزا صلاحياته ومسؤولياته القانونية ومسببا هدر المال العام كيف يبقيه في مكانه؟ كيف لا يطلب ملاحقته؟ كيف لا يحيله إلى النيابة العامة المالية؟ المقصود هنا الاتهام الذي وجهه وزير الإتصالات جمال الجراح في حق المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، والتهمة مخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات والمسؤوليات القانونية والتسبب بهدر المال العام.

هذه إتهامات من وزير الى مدير عام فها تتحرك النيابة العامة المالية عفوا للتحقيق في هذه الإتهامات؟ هل تستدعي كريدية للإستماع إليه مثلما إستدعت سلفه عبد المنعم يوسف؟ لم يمض عام على تعيين عماد كريدية وقد جرى ذلك في منتصف كانون الثاني الماضي، حيال هذه الإتهامات بماذا سيرد كريدية؟ وماذا يجري في وزارة الإتصالات؟ وما هي هذه المطحنة فيها التي تطيح مدراء عامين ومستشارين؟ ليطرح السؤال النهائي، من يحكم وزارة الإتصالات؟ وهل قرر الوزير الجراح إستردادها من حكامها الحقيقيين؟ هل يذهب عماد كريدية فرق عملة في صراع الكبار؟ ماذا عن المستشار نبيل يموت الذي أنهيت مهامه مستشارا فعين مستشارا أول؟ أسئلة كثيرة في حاجة إلى تفتيش مركزي وإلى نيابة عامة مالية وربما إلى وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد ليعرف ماذا يجري في وزارة الإتصالات.

التفكك في الإتصالات سبق قرار التفكك الحراري في مجلس الوزراء الذي لم ينجح في مهمة تفكيك عقد قانون الإنتخابات الذي لم يكن على جدول الأعمال لكنه إستحوذ على الإهتمام.

أما التفكك الإرهابي اليوم فتمثل في الكشف عن أن المطلوب شادي المولوي بات خارج مخيم عين الحلوة.

ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة لا بد من التوقف عند التغريدة التي أطلقها الديبلومسي السعودي ثامر السبهان وهذه التغريدة التي تتناغم مع بعض مضمون العقوبات الأميركية الجديدة حيث جاء فيها "لرجم حزب الميليشيا الإرهابي يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيا وإقتصاديا وإعلاميا والعمل الجاد على تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة. هذه التغريدة تلامس أسوار السراي الحكومية فكيف سيجري التعاطي معها؟



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

وضع لبنان الانجازات الداخلية والاخفاقات جانبا ووقفت قياداته السياسية والمصرفية تترقب الموجة الثانية من العقوبات على حزب الله التي اقرها مجلس النواب الاميركي بالاجماع، وفي انتظار الاليات التنفيذية للقرار، المشاهد الاولية لن تعكس هلعا مما سيحمله، فيما تحدثت مصادر مصرفية عن تطمينات اميركية بأن العقوبات لن تاخذ منحى عشوائيا يضر بالنظام المالي اللبناني، اما حزب الله فاعتبر ان هدف اميركا هو اخضاع لبنان وتطويع شعبه ودعا الى عدم الخوف من الخطوة.

من الامن المالي الى امن المخيمات، فبعد الحكم على عصبة الانصار في قضية القضاة الاربعة سرت معلومات اكدها اللواء عباس ابراهيم عن فرار شادي المولوي من عين الحلوة، ما طرح جملة تساؤلات عن كيفية خروجه.

في الاثناء، جلسة عادية، مجلس وزراء نفاياتي حياتي خرقها الوزير رياشي بطرح قضية تلفزيون لبنان لكنه لم ينجح في حلها الا من زاوية الرواتب لهذا الشهر.

تزامنا، سقطت محاولة تمويل البطاقة البيومترية في لجنة المال بضربتين، رفض تلزيمها بالتراضي وتطيير النصاب.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

عاد الحي إلى سلمه .. وما كان غضبا بالأمس هدأ من روعه وقدم الاعتذار إلى "غبرة صباط السيد" القائد الذي ما ترك ناسه يوما .. الزعيم الذي تشرق من جهته شمس الوفاء .. قالوها عن سابق إصرار بأن خوفهم على رزقهم أفقدهم رشدهم فأساؤوا إلى سيد كانوا قد افتدوه للتو بالدم والروح وقناة الجديد التي كانت حاضرة بواجبها الإعلامي في حي السلم بالأمس كبقية محطات التلفزة حضرت كذلك اليوم الفصل الثاني الذي قدم الاعتذار إلى النعل الذهبي. وإذا كنا قد نقلنا جزءا يسيرا من غضب الأهالي فإن ذلك لن يضع محطة المر وأذرعتها الإعلامية والمحلقات الرديفة في موقع الدفاع عن حقوق أهل الضاحية .. فما تروجه هذه المحطة عن الجديد هو محض افتراء ومع أن قناة الجديد محجوبة عن مناطق عدة فإنها ستبقى أقرب إلى أهل الضاحية من حبل الوريد كلما قالوا كلمة حق ..

والحق اليوم يقال إن سيدهم لم يخذل شبعه .. لم يترك أسراه .. قدم نصف روحه على مذبح الشهادة .. وكانت عينه وقلبه على أهل بيته هذه حقيقة لن تجادلنا فيها قناة تنظر الى هذا المكون من الشعب على أنه خارج على القانون والبرتوكول والولاء ويعيش خارج الكوكب هذا كوكبنا .. وهذه أرضنا وناسنا .. يغضبون فننقل غضبهم من دون إساءة إلى أي من المرجعيات .. يعتذرون فننقل اعتذارهم بأمانة .. يثورون على نوابهم وبلدياتهم ووزارئهم تكون الكاميرا قد واكبتهم من دون أن نغفل عن حقيقة بعضهم المخالفة للقانون والذين لا يحق لهم الاستمرار في المخالفة وأن عليهم تنفيذ ما تطلبه القوى الأمنية. هذا الكلام ورد حرفيا في نشرة الأمس .. ونكرره اليوم بلا أي محاباة لأي جهة أو أي افتئات على أي جهة .. فلماذا تزوير الحقائق واللعب على أوتار وجع الناس؟ وهل أصبحت "آلام تي في" محطة لطبع "اليافطات"؟

نعم أنتم رواد في البيع .. من الانترنت غير الشرعي الى التخابر غير الدولي الى بيع الهوى .. فأكتفوا بهذا القدر الذي يدر عليكم التمويل الذاتي من دون أن تتورطوا في صناعة اليافطات لانها لن تعوض سعرها.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

من دون تسجيل مسبق في جدول أعمال مجلس الوزراء، إستغرق النقاش التقني والسياسي، والمالي حول البطاقة البيومترية مع التسجيل في الميغا سنتر وقتا طويلا من عمر الجلسة لامس حدود الساعتين من دون الإنتهاء الى نتيجة بإنتظار بت اللجنة الوزارية في إجتماع وصف بالحاسم يعقد غدا.

وربطا بالإستحقاق جرى خلال الجلسة نقاش مالي حول كيفية نقل الإعتمادات وتأمين المبلغ المطلوب لإجراء الإنتخابات والبالغ حوالي 80 مليار ليرة. وزير المهجرين طلال إرسلان أكد في حديث لل أن بي أن، أن لا عذر لعجز اللجنة الوزارية عن وضع الية تطبيقية لقانون الإنتخاب بعد أكثر من أربعة أشهر، لافتا الى ان هناك من يعطل ويقوم بتطيير ما هو مطروح شغلة ورا شغلة عبر التسويف والتذاكي مرة والتصويت الإلكتروني، وأخرى البطاقة وثالثة التسجيل المسبق.

ومن محاولة تهجير بنود القانون الإنتخابي إلى نزوح اجتماع اللجنة الوزارية الذي كان مقررا حول هذا الملف نحو الإلغاء من دون معرفة الخلفيات والأسباب.

أمنيا وافق مجلس الوزراء على تمديد إعطاء داتا الإتصالات للأجهزة الأمنية لأربعة أشهر إضافية وسط تحفظ الوزير جبران باسيل ووزراء حزب الله، على أن يصار لاحقا لوضع تصور لآلية إعطاء حركة الداتا من دون المس بخصوصية المواطنين.

من عين الحلوة سقط شادي المولوي إلى إدلب ووصل الى مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

من القائم العراقية الى المحطة الثانية السورية لا قائمة للارهاب الداعشي ولا للرهان الاميركي الاسرائيلي وبعض العربي، فداعش الى زوال وفق طالع الميدان القريب، وقرب الانجاز واضح للجيشين السوري والعراقي وحلفائهما.

ومع سقوط الرهانات التقسيمية في الاقليم بفعل محور مقاوم للمقاومة اللبنانية بصمتها فيه فان الرهان على الفتنة في الساحة اللبنانية فكرة غبية بفعل قناعة اهل المقاومة ووضوح مسارهم المرتد من ميادين الجهاد الى ساحات الرزق الحلال، في بيئة اوصاها قدوتها ان الله الله في نظم امركم، فيما امر الدولة بالحضور ما زال خجولا ولو قربت لتؤدي واجبها فتجني حقوقها.

الدولة مقصرة بالانماء المتوازن، قالت كتلة الوفاء للمقاومة، والاعلام متماد بالتشوية واثارة النعرات البغيضة التي ذهبت هباء، اما ما ينفع الناس فمكث في ارض تعرف مسارها واهلها المؤمنين بقادتهم المقاومين.

واذا ارادت الدولة ان تكون فهي موضع ترحيب وخاصة من اهل الضاحية، قال المدير العام للامن االعام اللواء عباس ايراهيم الذي حضر الى الضاحية مع مركز جديد للامن العام في منطقة الغبيري، وفي جديد التطورات اكد اللواء للمنار ان الوضع مستقر في البلاد وان الارهابي شادي المولوي الذي قد يكون فر من مخيم عين الحلوة لن يغيب عن عين الاجهزة الامنية التي تلاحقه وكل الارهابيين وستجدهم.

سياسيا، لم تجد السلطة بفرعيها الحكومي والنيابي حلا للبيومتري، فجلسة الحكومة اليوم عزفت على اوتار سياسية خلافية لم تصل الى نغمة البطاقة البيومترية وجلسة المال والموزازنة لن تبت بميزانيتها المالية، وبين المواويل التي تغنى على ليلالي البعض فالمؤكد ان الانتخابات في موعدها وبحساب الرئيس نبيه بري مليون بالمية.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

ما شهده حي السلم والكلام العالي السقف الذي تناول السيد حسن نصر الله استمر في تفاعله شعبيا خصوصا في البيئة الحاضنة لحزب الله وابرز تجلياته في كلام للنائب علي عمار الذي اكد في معرض الدفاع عن الامين العام لحزبه انه فداء لحذاء السيد حسن نصر الله، كما اكد انه لن يسمح بعد الان بالتطاول على عمامة السيد.

وفي سياق الكلام عن القضايا المتصلة بالحزب، تغريدة جديدة لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، وفيها أنه للجم حزب الميليشيا الارهابي، يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيا واقتصاديا واعلاميا، والعمل الجاد على تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة.

وحزب الله الذي يتعرض الى انتقادات قاسية وغير مسبوقة في بيئته الحاضنة كان محور حزمة من العقوبات اقرها مجلس النواب الاميركي الذي اقر ايضا وبالاجماع مشروع القانون لفرض عقوبات إضافية على إيران، بسبب برنامجها الصاروخي كما اقر المجلس عقوبات على كيانات داعمة لبرنامج إيران.

وفي عز الكلام العالي السقف تجاه حزب الله والعقوبات الامركيه عليه وعلى طهران تاكيد لوزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون بعد اجتماعه مع الموفد الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ان حكم أسرة الأسد في سوريا يوشك على نهايته.



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