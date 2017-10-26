هذا ما حققته وزارة الاقتصاد في ايلول

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2757 مؤسسة هي حصيلة المؤسسات التي راقبتها وزارة الاقتصاد خلال شهر أيلول الماضي، على كافة الاراضي اللبنانية وشملت قطاعات عدة.

هذه الرقابة على الاسواق شملت

• 830 مؤسسة لبيع المواد الغذائية

• 418 مطعماً

• 401 فرناً او باتيسري

• 345 محطة محروقات

• 149 ملحمة ومسمكة

• 130 محلاً للالبسة

• 129 مكتبة

• 114 محلاً لبيع الهواتف الخليوية

• 104 كيل صهاريج

• 12 مواقف سيارات

• 4 قبان

69 محضر ضبط لمخالفات لقانون حماية المستهلك والقوانين والانظمة النافذة نظمته وزارة الاقتصاد بعد تلقي مديرية حماية المستهلك 166 شكوى عبر الخط الساخن او عبر التطبيق الالكتروني للهواتف الذكية وموقع الوزارة.

وقد توزعت المحاضر على الشكل التالي:

• 32 مخالفة لاسعار خطوط الهواتف الخليوية وبطاقات التعبئة المسبقة الدفع

• 12 مخافة لتسعيرة مولدات الكهرباء

• 9 محاضر لحيازة وعرض وبيع مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية

• محضران (2) بـ:

- مخالفة تسعيرة موقف

- عدم البيع على اساس الوزن الصافي وعدم وضع الدلالات المتعلقة بالوزن الصافي على البضاعة الموضبة

- مخالفة اسعار الدخان

- بيع لحوم فاكيوم من دون الاعلان عنها

- وعدم اعلان اسعار

• محضر واحد بـ :

- بيع قوارير غاز 12.5 كغ خلافاً للقرار 1/69

- محضر بعدم وجود لائحة بالاسعار مصدقة من وزارة السياحة وعدم تضمين لااسعار المعلنة الضريبة على القيمة المضافة

- مخالفة قرار نسب الارباح التجارية

- محضر بحيازة مواد غذائية تم محو تاريخ صلاحيتها لتضليل المستهلك

- ومحضر نقص في كيل المضخات

وفق آلية رقابية متطورة وضعتها وزارة الاقتصاد تقوم مديرية حماية المستهلك بالرقابة القطاعية عبر زيارات تفتيشية لقطاع معين وبجدول زمني واضح، وبالرقابة الجغرافية حيث تقوم دوريات الوزارة بمسح شامل لكافة المؤسست الواقعة في رقعة جغرافية واحدة.

وقد تم تسطير

• محضري (2) ضبط بحق ملحمتين احداهما تخفي طبيعة السلع وتبيع لحوم فاكيوم على انها طازجة، واخرى لا تراعي معايير السلامة الغذائية لا سيما شروط النظافة. وذلك من اصل 264 مؤسسة في قطاع اللحوم والاسماك والدواجن تم الكشف عليها خلال اسبوع.

• كما تم تسطير 42 تعهداً لحث المؤسسات على معالجة بعض النقط في فترة زمنية محددة والامتثال الى معايير السلامة الغذائية لا سيما لجهة الاستحصال على شهادات صحية او تجديدها. وهذه التعهدات مزعة كالآتي:

- تعهد واحد من اصل 53 مؤسسة تمت مراقبتها في البقاع

- تعهدان من اصل 56 مؤسسة في النبطية

- 13 تعهداً من اصل 50 مؤسسة في الشمال

- تعهد بالاضافة الى محضر ضبط و21 تنبيهاً شفهياً من اصل 32 مؤسسة في الجنوب

- 25 تعهد بالاضافة الى محضر ضبط و23 تنبيه شفهي من اصل 55 مؤسسة في بيروت وجبل لبنان