تعميم هامّ إلى الإدارات والمؤسسات العامة عن دوام الموظفين

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أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية التعميم الآتي: "حرصاً على حسن سير العمل في جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، نلفت نظر المسؤولين ورؤساء الوحدات كافة الى ضرورة التقيد بموجبات الدوام الرسمي المحدد بموجب احكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 46 تاريخ 28/8/2017، والتشدد في مراقبة دوام الموظفين والمتعاقدين والاجراء وكل العاملين في هذه الوحدات وتقيدهم بموجباته، وعدم التغيب عن العمل إلا بعذر مشروع، واعتماد الاصول المرعية الاجراء في استعمال بطاقات الخروج من مركز العمل قبل انتهاء الدوام، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين، سندا الى أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

كما يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، لحظ الإعتمادات اللازمة لتأمين أعمال الصيانة الدورية والتطوير لهذه الساعات، ومن تلك التي لم تزود وحداتها، حتى تاريخه، بساعات لضبط الدوام، ان تباشر فورا الاجراءات الآيلة الى تركيب هذه الساعات في مراكزها تسهيلا لضبط دوام الموظفين والعاملين فيها.

إذ تعول رئاسة التفتيش على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب الى جميع رؤساء الوحدات في الادارات المذكورة ايداع المفتشين المكلفين ضمن نطاق وحداتهم تقارير أسبوعية عن تنفيذه، إضافةً إلى بيانات تنفيذ الساعات الإضافية الأسبوعية، تسهيلاً لعملهم وتمكينهم من القيام بمهامهم".