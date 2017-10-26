دعوى قضائية ضدّ شارل جبور.. وهذا ما سيفعله بالمقابل!

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تقدم مجموعة من المحامين من مكتب المحامي محمد زياد جعفيل بالإدعاء أمام النيابة التمييزية ضد الإعلامي شارل جبّور وذلك على خلفية حلقة “بلا حصانة” والتي انسحب منها الدكتور حبيب فياض بسبب تعرض جبّور للذات الإلهية.

وكان جبّور قد قال في سياق الحلقة:

” بشير الجميل ليس عميلاً بل هو قديس وغصب عن الله تبع الله هو قديس ولا نسمح لأحد بالتعرض لمقدساتنا كما أننا لا نتعرض لمقدسات غيرنا “.

من جانبه نشر الإعلامي شارل جبّور الدعوى عبر صفحته فيسبوك معلقاً عليها:

"في معرض الشكوى المساقة ضدي بجرم المس بالذات الإلهية والتي سندلي فيها برأينا الذي سيسقط هذا الادعاء سأنتهزها مناسبة للدفع في إدعاء مقابل في قضية دينية وقيمية ووطنية وانسانية وهدف سام ونبيل وهو أن تسمية حزب تحت مسمى حزب الله وتصور أنه يمكن أن يكون لله حزبا مسلحا يقتل ويقاتل في كل أنحاء المعمورة هو أخطر أنواع تحقير الذات الإلهية… نلتقي”.