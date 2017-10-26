ممنوع المرور على هذه الطرقات غداً الجمعة

A + A -

صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الأمـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

"الساعة 15.00 من تاريخ 27/10/2017، سيقام حفل افتتاح السنة القضائية 2017-2018 بدعوة من مجلس القضاء الاعلى تحت عنوان "بإسم الشعب تبنى الدولة"، داخل قاعة الخطى الضائعة/قصر العدل بيروت، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 8.00 من التاريخ المذكور، في الشوارع التالية:

جسر الرئيس الهراوي على المسلكين وبمحاذاة الجسر.

جادة سامي الصلح من مستديرة العدلية حتى تقاطع سامي الصلح وعلى المسلكين

من تقاطع سامي الصلح حتى تقاطع المتحف

من امام مستشفى اوتيل ديو حتى تقاطع العدلية

شارع كرم رحال

شارع يوسف عواد وجميع الشوارع المحيطة بقصر عدل بيروت.

منع مرور السير كلياً اعتباراً من الساعة 14.30 من تاريخ 27/10/2017، على جادة سامي الصلح ما بين مستديرة العدلية وتقاطع طريق الشام مع الجادة والمسرب المحاذي لقصر العدل لجهة بيار الجميل، وتحويله الى طرقات اخرى، باستثناء المدعوين لحضور الاحتفال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".