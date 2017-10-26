من حي السلم.. كيف خطط للانقلاب على حزب الله؟!

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الحدث نيوز

“هجوم أمني مدعوم من حزب الله ضد سكان حي السلم في الضاحية” هكذا عنونت قناة “العربية” تغطيتها لخبر ازالة المخالفات من احدى احزمة البؤس في الضاحية الجنوبية لبيروت. نموذج اعاد تذكيرنا باسلوب تغطيتها للاحداث التي جرت في سوريا عام 2011، فيما لم تكن المحطات اللبنانية أقل سوء. “الجديد” وأخواتها وصفوها مثلاً بـ”الانتفاضة”، لكن المدقق يكاد لا يرى اية ركائز لنشوء انتفاضة ابداً، بل ان كل ما جرى هو “فورة” مسؤول عنها حالة الغضب التي انتابة بعض المتضررين وآخرين من الناس العاديين الذين تواجدوا لنصرة هؤلاء.

“موجة” الغضب التي كان سببها ازالة تعديات عمرها اعوام من قبل بلدية الشويفات، استهلكت اعلامياً عبر تغطية كانت بعيدة جداً في التصويب على جذور المشكلة، وراحت تصوب على حزب الله بشكل مباشر، حيث وقع الاعلام او بعضه بفخ الانجرار خلف حالة شعبية محدودة وتعليبها بمشهد ينذر بان هناك “انقلاب على حزب الله”، ما دل ان لدينا وسائل اعلام لا تصلح لان تكون منبراً للرأي او الحقيقة ابداً.

والافت، ان ما جرى في حي السلم اتى في سياق تشتد فيه الضغوطات على حزب الله، داخلياً وخارجياً، ويراد بحكم المخطط الجديد تقليب الرأي العام المحلي عليه انطلاقاً من ازمات داخلية – اجتماعية عاصفة، وهذا ما تدل عليه تغطية بعض المواقع الالكترونية “الشيعية” التي تقف على الجهة المقابلة لحزب الله، التي استغلت كل ثانية من اجل لفها باطار معين معادٍ لحزب الله.

وثمة تساؤلات طرحت حول الافراد الذين ظهروا على الشاشة متناولين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالسوء، والذي يمكن لفت العناية اليه في هذا المقام، انهم بغالبيتهم يحملون كنية عائلة بقاعية كريمة ينتهج بعض افرادها اسلوب معادٍ لحزب الله منذ اكثر من عشرة اعوام نتيجة حادث دهس حصل في منطقة المريجة، علماً ان العائلة بمجملها تنصلت من هؤلاء الافراد عبر بيان رسمي ليس الاول من نوعه.

بالعودة الى وقائع ما جرى، فإن معلومات “الحدث نيوز” تؤكد خلو علاقة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وشرطة اتحاد البلديات المذكورة بالذي حصل في حي السلم، كونهما لا يملكان صلاحية العمل ضمن نطاق بلدية الشويفات التي لا تعد جزءً من “بلديات الضاجية”، وان توجيه الاتهام لمشروع “ضاحيتي” لا يمت للحقيقة بصلة كون المشروع لا يشمل “حي السلم” ابداً لكونه خارج النطاق الجغرافي لاتحاد البلديات.

وتذكر معلومات، ان التحرك باتجاه حي السلم قامت به بلدية الشويفات لتسوية اوضاع بعض المخالفات مستغلةً الحركة الجارية في الضاحية بهذا الشأن، علماً أن البلدية تتهم في المنطقة بأنها لا تقدم أبسط الخدمات الاجتماعية، ولملء الفراغ ناب عنها حزب الله عبر “وحدة الاشغال” في كثيرٍ من الاماكن. ويقول احد المتابعين، أن العتب على ازالة المخالفات يعود اساساً لسحب حزب الله للغطاء الذي كان موجوداً بحكم مخلفات السابع من ايار، وهو السبب الاساسي في اثارة الناس هناك.

وفي قراءة للوقائع الموجودة، تؤكد مصادر بلدية ان المحال المخالفة التي بنيت من الصفائح المعدنية طوال السنوات الماضية مستغلةً النزاع مع بلدية الشويفات، كانت مصدر رزق لمجموعة من الاشخاص الذي كانوا يأجرونها لصالح آخرين بمبالغ مالية تصل الى اكثر من 1200 دولار اميركي في الشهر، وهؤلاء كانوا يحمون تلك المنشآت مستغلين نفوذ عائلاتهم او عشائرهم.

وتقسم المحال المخالفة الى قسمين. قسم “كيوسك قهوة” مملوك من الباني مباشرة، وقسم محال ادوات منزلية وحاجيات، وهي مأجّرة.

وتؤكد مصادر بلدية “الشويفات”، انها انذرت المخالفين قبل ايام بضرورة تسوية مخالفاتهم، وهذا يتضح من خلال قيام العديد من اصحاب المحال التجارية الشرعية الموجودة على طرفي الطريق العام، بازالة اللوحات الاعلانية المخالفة، كذلك تؤكد مصادر اهلية في المنطقة، ان احد مالكي “الكيوسكات” ويدعى أ.ب.المقداد ازال “كشكه” قبل ايام من المداهمة، ما يؤكد ان الاهالي كانوا منذرين.

الى ذلك كشفت جهات أهلية محلية أن البعض من اصحاب الضغائن المتراكمة على حزب الله، استغلوا الحادث للتصويب على الحزب وجر الموضوع برمته الى مكانٍ آخر، وبدل ان يصبح التركيز على ازالة مخالفات، بات التركيز على مساءل التصويب على حزب الله! هنا لا تستبعد المصادر وجود نية مبيته لدى البعض لاختلاق ازمة في الضاحية تنمو على جراح الاهالي ويجري تسويقها لخدمة مشروع ما يعد للحزب في قلب بيئته، وما حصل في الاعلام يقدم شيء من امكانية وجود هذه الفرضية.

وتأسيساً على كل ذلك، ثمة من يفترض ان ما حصل في حي السلم اتى في ذروة شد الحبال بين حزب الله وخصومه، وتسويق المشكل بالشكل الذي سوقت فيه على الاعلام، يدل على اهتمام البعض باختلاق نموذج “الانتفاضة” او تصوير “انقلاب على حزب الله” لقراءة ردات الفعل عليه ودراسة التداعيات جيدة لكي يصار -ربما- الى تعميم هذا النموذج لاحقاً ووضعه بخدمة “مشروع الانتقام من حزب الله”.