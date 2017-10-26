مؤتمر "الطاقة الوطنية اللبنانية" برعاية رئيس الجمهورية يفتتح أعماله غداً الجمعة ويستمر يومين

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برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يفتتح المؤتمر الأول لـ "الطاقة الوطنية اللبنانية" أعماله بعنوان "تحريك عجلة الاقتصاد"، غداً السادسة مساء الجمعة 27 تشرين الأول 2017 ويستمر لغاية السبت 28 منه في مركز "البيال" – بيروت.

برنامج الافتتاح:

كلمات لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المال علي حسن خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية "الطاقة الوطنية اللبنانية" فادي جريصاتي، مؤسس InfoPro الاقتصادي الدكتور رمزي الحافظ، وعضو مجلس الامناء في جامعة الكسليك سليم صفير.

العشاء الرسمي:

في الثامنة مساء، ينعقد العشاء الرسمي بمشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري وستكون له كلمة في المناسبة، الى كلمات لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، رئيس مجلس ادارة مجموعة اندفكو نعمت افرام، المستشار الاقتصادي فرحات فرحات.

برنامج السبت 28 تشرين الأول

Hall A

9،00 – 10،45: الجلسة الاولى: الغاز والنفط

يشارك فيها: وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، رئيس هيئة ادارة قطاع النفط وسام شباط، شريك ومدير في مجموعة Strategic Decisions مازن سكاف، المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لدول الكومنولث Ekpen Omonbude.

11،00 – 12،45: الجلسة الثانية: المصارف والتأمين.

يشارك فيها: رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، نائب رئيس Capital Markets Authority فراس صفي الدين، رئيس مجلس ادارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري، رئيس مجلس ادارة المدير العام للبنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل، رئيس مجلس ادارة المدير االعام لـ Allianz الشرق الاوسط وSNA لبنان أنطوان عيسى، رئيس مجلس ادارة Chedid Capital للتأمين فادي شديد، المدير العام لشركة أكسا االشرق الاوسط ايلي نسناس.

2،00 – 3،30: الجلسة الثالثة: الصناعة الوطنية

يشارك فيها: وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مستشار رئيس الحكومة لشؤون اللاجئين الدكتور نديم المنلا، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، مؤسسة ورئيس مجموعة Near East Consulting روجيه ديب، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمجموعة اندفكو نعمت افرام، ورئيس مجموعة كلّاسي جاك كلّاسي.

3،30 – 5،00: الجلسة الرابعة: إعادة إعمار سوريا.

يشارك فيها: رئيس مجلس ادارة المدير العام لبنك BEMO الدكتور رياض عبجي، المدير العام لمؤسسة LCIS الدكتور حسن مقلّد، رئيس مكتب صبّاغ للمحاماة في سوريا المحامي بسام صبّاغ، مدير Malia Invest Holding شكيب حارث شهاب.

Hall B

10،00 – 11،15: الجلسة الاولى: السياحة الدينية

يشارك فيها: وزير السياحة أفيديس كيدينيان، منسقة برنامج "السياحة الدينية والثقافية" التابع لرئاسة الحكومة رلى العجوز، الكاتب والمؤرخ الدكتور انطوان الخوري حرب، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل، والامين العام لنقابة الفنادق في لبنان وديع كنعان.

11،30 – 12،45: الجلسة الثانية: السياحة الصحية

يشارك فيها: وزير السياحة أفيديس كيدينيان، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب الاطباء ااسابق الدكتور شرف أبو شرف، نقيب اصحاب الفننادق بيار الأشقر، مستشاا وزير الصحة للتخطيط الدكتور بهيج عربيد.

2،00 – 3،30: الجلسة الثالثة: التكنولوجيا:

يشارك فيها: وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي، رئيس مجلس ادارة مدير عام "إيدال" نبيل عيتاني، رئيسة قسم ادارة الاعمال والتطوير في مكتب رئيس الحكومة ياسمينا الخوري روفايل، الشريك الاداري لـDHR International للشرق الاوسط وافريقيا أيمن حداد، عميد كلية سليمان عليّان لإدارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور ستيف هارفي، شريك مؤسس والمدير العام لـSkyPro UAV إيلي واكد، ورئيس مجلس ادارة Sensio Air سيريل نجار.

3،30 – 5،00: الجلسة الرابعة: الاتصالات

يشارك فيها: وزير التصالات جمال الجاح، رئيس مجلس ادارة المدير العام لشركة ألفا مروان حايك، رئيس مجلس ادارة تاتش EMRE GURKAN، رئيس مجلس ادارة Sodetel باتريك فاراجيان، رئيس قسم التطوير في الشرق الاوسط في نوكيا روجيه غريّب، والخبير والمحلل داني كرم.

الجلسة الختامية

5،00 – 6،00: المقررات والتوصيات

يشارك فيها: الخبير الاقتصادي الدكتور شربل قرداحي، مؤسسة Netways رلى موسى، ومالك CONNEX لبنان الدكتور هنري بو عبيد.