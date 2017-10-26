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امطار وعواصف رعدية.. اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت

26
OCTOBER
2017
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
 
ينحسر المنخفض الجوّي الذي تمركز بين جنوب شرق تركيا وقبرص وشمال مصر يوم غدّ الجمعة والذي خسّر لبنان امطاره بسبب الرياح الشرقية التي ستبدأ بالانحسار مساء الجمعة فتتحوّل الى جنوبية غربية، ويبدأ المرتفع السيبيري بالانحراف شرقاً تاركاً وراءه منطقة من الضغط الجوّي المنخفض ما سيشقّ طريقاً للمنخفض الجوي الجديد المتمركز بين اليونان وايطاليا، نحو جنوب تركيا والساحل السوري واللبناني اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت حاملاً معه الأمطار والعواصف الرعدية.
 
طقس يوم غدّ الجمعة
 
ينتج عن الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية المدفوعة من المرتفع السيبيري ارتفاعًا بدرجات الحرارة في الداخل السوري واللبناني لتصل الى 28 درجة في البقاع وعلى الساحل و30 درجة في دمشق، لكن مع وصول المنخفض الجديد ستتراجع بشكل ملحوظ بمعدل 5 درجات مئوية يُتوقع في الأسبوع المقبل ان تشهد الجبال العالية 3000 متر تساقطاً خفيفاً للثلوج.
 
الحرارة على الساحل 28 درجة نهاراً و22 ليلاً
 
الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و11 ليلاً
 
البقاع: 27/28 نهاراً و10 ليلاً
 
الضغط الجوي: 1013 قبل الظهر و1016hpa بعد الظهر
 
الرياح: جنوبية شرقية صباحاً وشرقية ظهراً تنقلب شمالية شرقية على الساحل بعد الظهر بسرعة 35 كلم في الساعة
 
الرطوبة بين 45 و70%
 
 
 
 
 
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