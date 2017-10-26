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عناوين الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الأول 2017

26
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الأخبار
أنقذونا من الزعران!

 

البناء
العبادي لتقييم مواجهة الانفصال في أنقرة وطهران... وشي بينغ «زعيماً للصين»
كسر الخط الأحمر الأميركي في القائم والبوكمال... والمقداد لتنسيق إيراني سوري
لجنة الانتخابات «طبخة بحص»... وبرّي: الانتخاب بالهوية... لا تأجيل ولا تمديد

 

الجمهورية
تخبط حكومي وعاصفة العقوبات تتحضر

 

الديار

عجز فاضح لدى اللجنة الوزارية للانتخابات... فهل تجري ؟
هل ندمت الكتل على القانون النسبي ووضعت قطبة مخفية للتعديل ؟
الوزير ارسلان : الخلاف السياسي على أوجه والقصة طبخة بحص

 

المستقبل
مسودة النازحين: عودة آمنة وكريمة وغير قسرية
الحريري يرفض تأجيل الانتخابات «ولو لساعة»

 

اللواء
بري: الإنتخابات في موعدها... "ومن يفكر غير ذلك فليخيط بغير هالمسلة"

 

L'Orient-Le Jour
L’incompatibilité du compromis interlibanais avec la nouvelle politique saoudienne

 

Daily Star
U.S. House tightens Hezbollah sanctions

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