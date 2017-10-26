living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الأول 2017

26
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية

خطة
نُقِل عن مرجع كبير قوله إن أحد الأحزاب المسيحية يُسرع في تنفيذ خطة إنتخابية بدأت تزرع القلق لدى أحزاب وتيارات يشترك معها في بعض الدوائر.

لقاءات
تجري لقاءات بعيدة من الأضواء بين مسؤول كبير وقياديّين في حزب سياسي تربط خصومة علنية بينهما.


شهرين
إستغربت أوساط سياسية كيف أن المسؤولين يتحدثون عن أهمية إقرار الموازنة وهم صرفوا أموالها ولم يتبقَّ من السنة سوى شهرين.

 

البناء
خفايا
يرصد متابعون لمجريات التحالفات الانتخابية في دائرة كسروان ـ جبيل الحركة الكثيفة لخصوم التيار الوطني الحر، حيث تتوالى الاجتماعات واللقاءات والمآدب بين قوى عديدة، لا سيما حزب الكتائب والنائبين السابقين فريد هيكل الخازن وفارس سعيد ورئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، علماً أنّ هؤلاء يستبعدون حتى الآن حزب القوات اللبنانية عن لقاءاتهم...

كواليس

كشفت مصادر عراقية تابعت لقاءات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مع المسؤولين السعوديين والأميركيين أنّ الهمّ الأميركي والسعودي كان الدفع باتجاه إنهاء أو تقليص دور الحشد الشعبي تحت شعار تفهّم المرحلة الخاصة للحرب على داعش التي أملت التعايش مع وجود ميليشيا على حساب أجهزة الدولة التقليدية، والاستعداد لدعم خطط التخلص من هذا الوضع مع نهاية داعش، وقالت إنّ العبادي كان حازماً في القول إنّ الحشد الشعبي هو جائزة العراق من الحرب على داعش وأنّ التخلي عنه غير وارد وغير مطروح.


اللواء

همس
كشف مصدر واسع الإطلاع ان أحد المواضيع التي نوقشت في لقاء كليمنصو الثلاثي، وقف «بعض الانحرافات في العهد».

غمز
لاحظت جهات معنية ان من مخالب التشكيلات، تعيين بعض القضاة المنفردين، في أقضية ينتمون إليها.

لغز
شكلت مسألة انتخاب المنتشرين مشكلة رئيسية لغالبية أحزاب وتنظيمات 8 آذار؟!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout