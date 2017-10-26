أسرار الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الأول 2017

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الجمهورية

خطة

نُقِل عن مرجع كبير قوله إن أحد الأحزاب المسيحية يُسرع في تنفيذ خطة إنتخابية بدأت تزرع القلق لدى أحزاب وتيارات يشترك معها في بعض الدوائر.



لقاءات

تجري لقاءات بعيدة من الأضواء بين مسؤول كبير وقياديّين في حزب سياسي تربط خصومة علنية بينهما.



شهرين

إستغربت أوساط سياسية كيف أن المسؤولين يتحدثون عن أهمية إقرار الموازنة وهم صرفوا أموالها ولم يتبقَّ من السنة سوى شهرين.

البناء

خفايا

يرصد متابعون لمجريات التحالفات الانتخابية في دائرة كسروان ـ جبيل الحركة الكثيفة لخصوم التيار الوطني الحر، حيث تتوالى الاجتماعات واللقاءات والمآدب بين قوى عديدة، لا سيما حزب الكتائب والنائبين السابقين فريد هيكل الخازن وفارس سعيد ورئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، علماً أنّ هؤلاء يستبعدون حتى الآن حزب القوات اللبنانية عن لقاءاتهم...

كواليس

كشفت مصادر عراقية تابعت لقاءات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مع المسؤولين السعوديين والأميركيين أنّ الهمّ الأميركي والسعودي كان الدفع باتجاه إنهاء أو تقليص دور الحشد الشعبي تحت شعار تفهّم المرحلة الخاصة للحرب على داعش التي أملت التعايش مع وجود ميليشيا على حساب أجهزة الدولة التقليدية، والاستعداد لدعم خطط التخلص من هذا الوضع مع نهاية داعش، وقالت إنّ العبادي كان حازماً في القول إنّ الحشد الشعبي هو جائزة العراق من الحرب على داعش وأنّ التخلي عنه غير وارد وغير مطروح.



اللواء

همس

كشف مصدر واسع الإطلاع ان أحد المواضيع التي نوقشت في لقاء كليمنصو الثلاثي، وقف «بعض الانحرافات في العهد».

غمز

لاحظت جهات معنية ان من مخالب التشكيلات، تعيين بعض القضاة المنفردين، في أقضية ينتمون إليها.

لغز

شكلت مسألة انتخاب المنتشرين مشكلة رئيسية لغالبية أحزاب وتنظيمات 8 آذار؟!