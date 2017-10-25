من هو الشاب الذي تطاول على السيد؟

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي قصة شاب من المعتدين على الأملاك العامه بموقف حي السلم.

بالبداية كان هناك متجر و فتح به إكسبرس، مع مرور الوقت ، أنشأ كوخاً يقيه من الشتاء حتى أصبح يطوره من باب التجميل أي لتحسين الديكور ، عمّر حيطاناً عوضاً عن الخشب وأنشأ منهم محال و أجره ب 700$ ووضع الإكسبرس على حائط المحال من الجهة الخارجية منه.

عاد الشتاء ليعود الشاب إلى تطوير المحال أكثر فأكثر ،علاوةً على ذلك أنشأ سقفاً فوق الاكسبرس وكبّره قليلاً حتى لا يسهر هو و أصدقائه تحت المطر ، وما هي إلا عدة أيام حتى تحول السقف إلى محل و أجره ب 1200$.

القصة لا تكمن هنا ، القصة أنه حتى بعد إنشاء المحال الثاني وضع الإكسبرس خارجاً.

الخلاصة عمّر محلين وأصبح يستفيد منهم 1900$ بالشهر غير أرباح الاكسبرس، وغير عرباية الذرة التي يوقف سوري عليها و يتقاضى منها اجراً.

المصدر: al hadath news

عامر حلال