العدالة للقضاة الاربعة بعد 18 عاماً

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انتظرت العدالة 18 عاما لتنصف من يحكمون بالعدل، عبر صدور القرار الظني في قضية اغتيال القضاة الاربعة على قوس المحكمة في صيدا في 8 حزيران 1999. يومها وفيما كان قضاة محكمة الجنايات حسن عثمان عماد شهاب ووليد هرموش و عاصم أبو ضاهر ، يعقدون جلسة لمحاكمة ثلاثة متهمين، أقدم مسلحان مجهولان على فتح النار من أسلحة حربية على هيئة المحكمة عبر إحدى النوافذ الخلفية للمبنى القديم لقصر العدل.



بعد 18 عاما اصدر المحقق العدلي القاضي بيار فرنسيس قراره الظني في القضية متهما كلا من احمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" ومحمود حسين مصطفى الملقب بـ"أبو عبيدة" وإبراهيم جمال لطفي ووسام حسين طحيبش الموقوف وجاهيا وحسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ"أبو همام" باغتيال القضاة الاربعة بتحريض بأمر من امير عصبة الانصار ابو محجن. واعتبر القرار انهم اقدموا عمدا وعن سابق تصور وتصميم وبعد تخطيط ومراقبة متأنية لأكثر من عشرة أيام لمسرح الجريمة، على قتل هيئة محكمة الجنايات في صيدا وممثل النيابة العامة لديها على قوس محكمة الجنايات في صيدا ومحاولة قتل باقي الأشخاص الموجودين في قاعة المحاكمة، عن طريق إطلاق النار عليهم بواسطة رشاشين حربيين من نوع كلاشينكوف غير مرخصين.



كما اعتبر القرار انهم ارتكبوا جنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها القضائية التي تصل عقوبتها الى الاشغال الشقة المؤقتة.



وفي الوقائع ان منذ اوائل العام 1999 باشر القضاء اللبناني بفتح العديد من الملفات المتعلقة باموال عامة ومصالح الدولة واجرت تحقيقات بشأنها. كان المجلس العدلي قد اصدر بين عامي 1997 وال 1999 العديد من الاحكام في قضايا الاعتداء على قضايا امن الدولة الداخلي وان غيابيا بحق ابو محجن امير عصبة الانصار في عين عين الحلوة. ترواحت فيها العقوية بين الاشغال الشاقة والاعدام كقضية قتل الشيخ نزار الحلبي والتحريض على قتل مفتي طرابلس الشيخ طه الصابونجي، ما اذار ارتياحا لدى الشعب اللبناني.



ويذكر ان قبل يوم على المجزرة، زار رئيس الجمهورية ووزير العدل برفقة القاضي عثمان قصر عدل جزين، فجاء الاغتيال بمثابة انتقام.



اما لناحية توقيت القرار فاللافت انه صدر قبل 48 ساعة على بداية السنة القضائية التي سيحتفى بها يوم الجمعة وستتخللها كلمة للرئيس ميشال عون، والتي ستشكل مناسبة مثالية لاعلان ذكرى اشتشهاد القضاة يوم شهداء القضاء في لبنان بحسب معلومات ال otv.