ماذا قال باسيل لطلاب حزب الله؟

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الحقائق لا تتغير "الادمي يبقى آدمي" والفاسد يبقى فاسدا، والاهم أن نعرف بأن ما قمنا به سويا، التيار الوطني الحر وحزب الله حققنا الانتصار الاكبر للبنان لأننا حفظنا لبنان. الكلام لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال العشاء الطالبي للتعبئة التربوية في حزب الله الذي حضره ايضاً وزير الصناعة حسين الحاج حسن.

من جهته أكّد الحاج حسن انّ محور المقاومة على مشارف الانتصار الكامل على المشروع الارهابي في سوريا والعراق.

أمّا فيما خصّ انتخابات الجامعة اليسوعية فدعا الحاج حسن الشباب الى العمل على الربح مؤكّداً انّ الخسارة ليست آخر الدنيا.