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إشارتان متناقضتان في أسبوع واحد حيال لبنان

25
OCTOBER
2017
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إشارتان متناقضتان في أسبوع واحد حيال لبنان ... مع فارق مهم، أن الإيجابية مؤكدة ... بينما السلبية ممكنة أو مرتقبة أو حتى محتملة ...

الإيجابية جاءت من المملكة العربية السعودية ... حيث لفت في مقررات مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، وبرئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، ورود قرارين اثنين، بالتوجيه لتعاون سعودي لبناني، في مجالي التربية والإسكان ... 

وهي إشارة، يدرك العارفون بأسرار المملكة وألغاز تخاطبها السياسي والدبلوماسي، أنها ما كانت لترد، لو لم يكن المقصود منها، لفتة خاصة من السعودية نحو لبنان ...

وهي اللفتة التي قابلها رئيس الجمهورية ميشال عون بمثلها، إذ أعرب عن ارتياحه لها، متمنياً أن يتطور التعاون بين البلدين ليشمل المجالات كافة ...

أما السلبية الممكنة، فتأتي من واشنطن ... حيث تفيد معلومات للأوتي في، بأن هناك مساعي جدية لتمرير قانون العقوبات ضد حزب الله في الكونغرس الأميركي، هذا الأسبوع ... مع الحرص على إقراره بالصيغة الأخيرة المتشددة ...

إذن هي إيجابية مقابل سلبية ... فهل تكون النتيجة تعادلاً سلبياً؟! طبعاً لا ... لأن الانفتاح العربي على لبنان، يظل في الميزان راجحاً على أي عامل خارجي آخر ... وهو ما يسمح تدريجياً بمراكمة الإيجابيات والتخلص من السلبيات ...

تماماً كما كان الوضع في بيروت اليوم ... إيجابية لصالح مفهوم الدولة ومشروعها ... وسلبية ضد مشروع الدولة ومفهومها ...

فلنبدأ بالسلبية ... وعنوانها تشريع الفوضى العمرانية ...


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