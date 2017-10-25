هل سيشهد لبنان في الأيام المقبلة موجة شتاء؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافياً إجمالاً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

- الطقس غداً صاف إجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، في الجبال من 13 الى 23 درجة، في الأرز من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

- الانقشاع متوسط، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%.

- حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 25 درجة.

- الضغط الجوي 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:52 ساعة غروب الشمس: 17:51.