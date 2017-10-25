"إتصال بين الحريري وجعجع وعتاب عنيف".. إليكم حقيقة ما حصل!

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نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" وهيئة شؤون الإعلام في تيار "المستقبل" في بيان "جملة وتفصيلاً، ما ورد في صحيفة "الديار" في مقالة نور نعمة من حوار مختلق وملفّق ومركّب وكاذب وتضليلي بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، وهو لا يمتُّ إلى الحقيقة بصلة ولا يعِّبر سوى عن رأي صاحبه وتمنيات من يقف خلفه في سياق المحاولات المكشوفة واليائسة لزعزعة العلاقة الاستراتيجية بين الحريري وجعجع".

وإذ أسفت كلٌّ من الدائرة الإعلامية في "القوات" وهيئة شؤون الإعلام في "المستقبل" إلى "انحدار العمل الإعلامي إلى درجة أن يسمح أحد الصحافيين لنفسه باختلاق حوار بين قطبين"، فإنّها أكّدت على "متانة العلاقة بين تيار "المستقبل" و"القوات" والتي تشكّل نموذجاً في العلاقات السياسية لجهة قدرتهما على تنظيم الخلاف في المواضيع المختلف عليها والتّطابق في الملفات المتفق حولها".