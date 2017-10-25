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بالصور - توقيف أفراد إحدى أكبر شبكات تصنيع وتهريب المخدرات

25
OCTOBER
2017
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اعلنت المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ان شعبة المعلومات تمكنت من رصد و توقيف شبكة كبيرة لتصنيع وتهريب المخدرات إلى خارج لبنان ويترأسها ج.ش ( لبناني) المطلوب بالعديد من المذكرات والأحكام العدلية والمتواري عن الأنظار, حيث بدأت عملية رصد دقيقة منذ عدة أشهر لجميع أعضاء الشبكة والمتورطين فيها وتم إحباط عدة عمليات تهريب بينها: 
 
العملية الاولى: بتاريخ 11/7/2017, تمكنت الشعبة وبالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون موضبة داخل خزنة في مطار بيروت.
 
العملية الثانية: بتاريخ 30/7/ 2017, تمكنت الشعبة في محلة ضهر البيدر وتل الأبيض في مدينة بعلبك وبتوقيت متزامن من تنفيذ عملية إطباق مزدوجة ضبطت بنتيجتها سيارة بيك اب نوع ميتسوبيشي بداخلها 4 ملايين حبة كبتاغون موضبة داخل "ترامس" قهوة, وأوقف سائقها المدعو: ع.ب. و على أثر ذلك تم في نفس اليوم مداهمة مستودعات  عائدة للمدعو: ج.ش. في مدينة بعلبك وضبط بداخلها 893 كيساً من مادة hydroxide d'aluminium  زنة 22 طناً  و 90 برميلاً من سائل الـ formimide  زنتها 19 طناً وهي مواد أولية  تستعمل في صناعة الكبتاغون .
 
  العملية  الثالثة: حددت فيها الشعبة جميع هويات أعضاء الشبكة ورصد أماكن تواجدهم و مستودع مستأجر من قبل المدعو: ج.ش. ( لبناني) حيث وبناء لإشارة القضاء المختص، نفذت بتاريخ 16/10/2017 عملية دهم  للمستودع المذكور في محلة خلدة  و ضبطت  بداخله حوالي 110 كلغ من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل فرن كبير كانت معدة للتهريب إلى خارج لبنان .
 
كما نفذت عمليات دهم متزامنة شملت أماكن تواجد أعضاء الشبكة  وتمكنت من توقيف كل من  ع. د. (مواليد 1990، لبناني ) في محلة الأشرفية و ضبط بحوزته هوية مزورة، و س.س. (مواليد 1964، لبنانية) في محلة بسوس .
 
كما تم توقيف  ب. ف. (مواليد 1964، لبناني) في محلة عاريا،  خ. م . (مواليد 1974، لبناني ) في محلة الأوزاعي، وع . ف (مواليد 1971، لبناني ) في مدينة بعلبك .
 
واوقف ايضاً م . ع .  ( مواليد عام 1987، لبناني) في محلة عرمون وضبط بحوزته هوية مزورة  ، ع. س  (مواليد عام 1999، سوري) في محلة الحمرا ، وس. م  (مواليد عام 1959، سوري، طباخ الكبتاغون) في محلة دوحة عرمون وضبط بحوزته هوية ومستندات مزورة  وحاسوب وكتب  تتضمن معلومات وإرشادات حول المواد الكيماوية وطريقة استعمالها في صناعة مادة الكبتاغون .
 
واوقفت المعلومات ايضاً  ح. س.  (مواليد عام 1974، مصري) في محلة بسوس ، كما تم تعميم 19 بلاغ بحث وتحري بحق متوارين عن الأنظار.
 
 وبالتحقيق معهم تبين أن المدعو: ج.ش. قد كلف بعضهم في تصنيع و طبخ حبوب الكبتاغون،  و آخرين بتأمين مواد أولية تدخل في صناعة الكبتاغون، إضافة إلى إستلام وتسليم  أموال من أرباح تجارة الكبتاغون وحشيشة الكيف لصالح أشخاص في الداخل والخارج، وإنشاء مؤسسات وهمية من خلال هويات مزورة وإستئجار مستودعات لتوضيب المواد بداخلها تمهيدا لشحنها إلى خارج لبنان ، فيما  العمل جارٍ لتوقيف سائر أفراد الشبكة.
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