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بري: نرفض أي ذريعة لتأجيل الانتخابات

25
OCTOBER
2017
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شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره لـ «البناء» على أهمية وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل ورفض أي تعليل أو ذريعة لتأجيلها او لتمديد فترة المجلس النيابي». مشيراً خلال لقائه ممثلين عن الاحزاب والشخصيات الوطنية في عين التينة الى أن هذا الأمر محسوم عنده، كما هو محسوم للقاء الاحزاب الذي يمثل 34 حزباً من كل الأطياف السياسية والطوائف والجهوية في لبنان، كما لفت بري بحسب زواره بأن قانون الانتخاب الحالي هو أفضل الممكن في الوقت الحالي، ولو أننا كنا نريد لبنان دائرة واحدة وعلى النسبية الكاملة، لكن القفزة النوعية التي حصلت هي إدخال مبدأ النسبية وتكريسه في أي قانون مقبل».

وشدّد بري بشكل أساسي على أهمية الحفاظ على وحدة اللبنانيين، هذه الوحدة التي صانتنا من المخاطر أكان الخطر الصهيوني في جنوبنا الحبيب ام الخطر التكفيري في السلسلة الشرقية.

البناء
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