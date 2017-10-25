أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2017

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الأخبار: علم وخبر

حواط إلى التحقيق المالي!

استدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، قبل أسبوعين، رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط للاستماع إلى إفادته، بعدما تعامل إبراهيم مع المؤتمر الصحافي للوزير السابق جان لوي قرداحي بصفته إخباراً. وكان قرداحي قد وجّه في ١١ آب الماضي اتهامات لحواط بهدر أموال بلدية جبيل، منذ انتخابه رئيساً لها عام 2010. وطلب إبراهيم من محامي بلدية جبيل تزويده بلائحة أسماء موظفي البلدية والمستفيدين من مساعداتها، أفراداً وجمعيات، للتدقيق فيها.

وقالت مصادر قضائية إن التحقيق لا يزال في بدايته، ولم تتضح وجهته بعد، سواء لجهة إقفاله لعدم وجود أي مخالفات، أو التوسع فيه والادعاء على مرتكبين. يُذكر أن حواط استقال من رئاسة البلدية قبل أربعة أشهر بهدف الترشح الى الانتخابات النيابية على لائحة القوات اللبنانية.

الجميّل وسكاف

طلب الرئيس أمين الجميّل من عضو بلدية زحلة الكتائبي، غسان المر، التواصل مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف لمحاولة إنهاء الخلاف بينها وبين النائب إيلي ماروني، بعد أن كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد استسلم أمام إمكانية حلّ المشكلة. إلا أنّ سكاف لم تستجب لطرح المرّ. ولا يُبدي سامي الجميّل حماسة لإعادة ترشيح ماروني، على العكس من موقف الرئيس الجميّل.



البناء: كواليس وخفايا

قالت مصادر عسكرية إنّ تبادل الشعارات بين أميركا وحزب الله علامة التغيير في موازين القوى الذي شهدته المنطقة خلال أربعة عقود، بدأت بشعار حزب الله مقاومة الهيمنة الأميركية على المنطقة، وهي تنتهي بشعار ترفعه أميركا وحلفاؤها عنوانه مقاومة هيمنة حزب الله على المنطقة، بمعزل عن صحة التوصيف هنا وهناك. والقصد من وراء الشعار هو تعبير عن التغيير الكبير في الموازين…

استغربت أوساط سياسية بيروتية إشادة بعض القوى التي تدّعي أنها تمثل العاصمة، بحكم المجلس العدلي ضدّ حبيب الشرتوني لإقدامه على اغتيال بشير الجميّل عام 1982، وذكّرت الأوساط بأنّ بيروت آنذاك كانت تحت الاحتلال «الإسرائيلي» وفيها تصاعدت عمليات المقاومة العسكرية والسياسية ضدّ «إسرائيل» وعملائها، وتحديداً ضدّ بشير الجميّل، إذ امتنع أبرز ممثلي العاصمة في المجلس النيابي عن حضور جلسة انتخابه رئيساً للجمهورية، لأنهم كانوا يعتبرونه عميلاً للاحتلال.

النهار: أسرار الآلهة



الاشتراكي وباسيل

تلقّى وفد "التيار الوطني الحر" وعداً من الاشتراكي بالترحيب بالوزير باسيل في زيارته إلى الشوف....



لا حرب قريبة

تبلّغ مسؤولون لبنانيّون من مصادر أوروبيّة تطمينات إلى عدم وقوع حرب قريبة مع اسرائيل لكنّها لم تسقط إمكان وقوع الحرب في وقت لاحق

إعلاميون مرشحون

لوحظ أن عدد الاعلاميّين المرشّحين إلى الانتخابات المقبلة آيل إلى ازدياد يوماً بعد يوم.



الجمهورية: أسرار

زيارة

إتصل وزير لبناني بأحد السفراء طالباً منه تأمين زيارة له إلى بلاده، فاعتذر.

إلتزام

بلغ سفير دولة كبرى إلى مؤسسة لبنانية غير مدنية ضرورة إلتزام الحياد.



أسماء

بلغ سفير دولة كبرى إلى مؤسسة لبنانية غير مدنية ضرورة إلتزام الحياد.









المستقبل: يقال

إنّ ديبلوماسياً روسياً بارزاً أكد في مجلس خاص أنّ موسكو لن تسير في أي حلّ سياسي للأزمة السورية من دون موافقة المملكة العربية السعودية.