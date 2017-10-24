"الحل الجوهري للمشكلة عبر تفعيل النمو وخلق فرص العمل" قرداحـي: الفساد موجود في عملية تحصيل واردات الدولة

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المركزية- اعتبر المستشار الاقتصادي في "التيار الوطني الحرّ" شربل قرداحي أن "مع إقرار موازنة العام 2017 ولو متأخرة، أصبح لدينا قاعدة للانطلاق إلى إعداد موازنات لاحقة، ونحن اليوم في طور الإعداد لمشروع موازنة العام 2018، وبالتالي أصبحنا على السكّة الصحيحة".

وعما إذا كانت موازنة العام 2017 تعكس السياسة الاقتصادية لـ"التيار الوطني الحرّ"، قال: تعكس جزئياً الخطة الاقتصادية للتيار ونظرتنا إلى المستقبل. وسبق أن دعينا إلى وجوب عودة الانتظام إلى المالية العامة وأن يكون العمل المؤسساتي، مالياً واقتصادياً، سليماً. علماً أن ثلاثة حسابات لا تزال عالقة، لكن وزير المال وفريق عمله والمدير العام للوزارة يقومون بجهد جبّار في هذا المجال.

ولفت في حديث متلفز، إلى "أكثر من وعود في ما يخصّ موازنة 2018 بل التزام بإقرارها في موعدها"، وقال: بعد الاستقرار السياسي والأمني الذي نشهده اليوم اتجهنا أكثر إلى نوع من التطبيع في الحياة العامة، كما أن القادة السياسيين بدأوا يطلعون على أرقام ميزان المدفوعات والنمو الهزيل وضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين وآثار النزوح السوري واستهلاكه للبنى التحتية، وبالتالي الركود الاقتصادي القائم. كل ذلك دفع جميع الأفرقاء إلى إعطاء هذه المواضيع الاهتمام اللازم، عندئذٍ تصبح الحلول غير مستحيلة، إذ أننا أشرنا في الورقة الاقتصادية التي تقدّمنا بها، إلى وجوب انتظام المالية العامة وهذا ما بدأنا نتلمسه في هذه المرحلة، والقيام بإجراءات قصيرة الأمد لتحفيز النمو ليسجّل نقطتين إضافيتين من بداية العام 2018 حتى نهايته، وتعيد النشاط الاقتصادي وتجمّد حال الركود وترفعها تدريجاً، وفي الوقت ذاته ننطلق في اتجاه الإصلاحات الهيكلية، من دون أن ننسى أن الإجراءات الهيكلية موجعة من دون شك.

ولفت قرداحي رداً على سؤال، إلى وجود "إمكانية كبيرة لتحقيق نسبة كبيرة جداً من النمو، ولدينا طاقات لبنانية وقطاعات لم تُستغلّ حتى الآن، إضافة إلى موارد مقبلة"، وتابع: اعتمدنا مبدأ الصراحة والوضوح في إعداد ورقة التيار الاقتصادية، من دون مراعاة العامل السياسي أو الحزبي أو غيرهما، بل تصرّفنا كلبنانيين أولاً ثم كخبراء اقتصاد نتكلّم بشكل علمي ومتجرّد.

وأوضح أن هدفه والتيار الحرّ من الخطة الاقتصادية "الدفع بلبنان نحو الأمام، وخلق فرص عمل، والحدّ من هجرة الشباب اللبناني، وأن تكون هناك قطاعات منتجة وتصدّر خدمات...إلخ".

وأشار قرداحي رداً على سؤال، إلى وجود "الفساد في عملية تحصيل واردات الدولة، فالأخيرة لا تحصّل غاليبة الواردات كما ينصّ عليه القانون، إلى جانب التهرّب الضريبي"، وأشاد بخطوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناءً على تمني رئيس الجمهورية، "عبر اتخاذه إجراءً ذكّر فيه المصارف بأن أي مؤسسة قدّمت حساباتها المالية إلى القطاع المصرفي ليست مطابقة للحسابات المقدّمة إلى وزارة المال، يتم رفض ملفها".

وإذ أبدى تأييده لزيادة الضريبة على القيمة المضافة للخروج من الركود الاقتصادي، اعتبر قرداحي أن الحل الجوهري للمشكلة الاقتصادية، هو عبر تفعيل النمو وخلق فرص العمل".