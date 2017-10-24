جريصاتي: الجميع أصبح يعلم مدى العبء الذي يتحمله اللبنانيون جراء النزوح السوري (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

أعلن وزير العدل سليم جريصاتي متحدثا بإسم "تكتل التغيير والإصلاح" عقب اجتماع له أن "عبء النازحين السوريين على لبنان أصبح كبيرا جدا"، مشيراً الى أن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيقدم خطة للحكومة لمعالجة هذا الملف وهذه الخطة متقدمة وسيتم عرضها في الأيام القليلة المقبلة وفيها بنود منطقية زمهمة لمعالجة أزة النازحين".

وبالنسبة للموازنة التي أقرت مؤخرا، أوضح التكتل أن "هذه الموازنة لا تتجاوز حد ما يجب انفاقه هذا العام وما يجب تحصيله من الاموال، بينما موازنة العام المقبل يجب ان تتضمن الرؤية الاقتصادية المقبلة".

ولفت الى أن "اللجنة الاقتصادية مدعوة الى تفعيل الرؤية الاقتصادية للحكومة"، مشيراً الى أن "كلفة الفساد مكلفة جدا والدراسات العلمية تؤكد ان كلفة الفساد تتخطى المليارات".

وأكد التكتل ان "الإصلاح هو العنوان الاكبر لهذا العهد الجديد والتصدي للآفات ستتم عبر خطة اصلاحية، واول هذا الإصلاح سيكون بالقضاء وسوف ننصرف للتصدي لآفة الفساد ولضرب مكامنه حيث يوجد".

وبالنسبة للإنتخابات النيابية، لفت الى أن "مشاركة الإنتشار والاغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية يسجل لصالح العهد الجديد"، مشيراً الى أن "الانتشار سوف يصوت للمرة الاولى في لبنان وسيشارك عمليا في حياتنا العامة وتصبح اللحمة بين المغترب والوطن أكثر متانة".

وأوضح انه "عندما يشارك في صناعة حياتنا الوطنية على الوجه الذي يريد لا بد من ان كون لصوته معنى ومغنى للحياة اللبنانية والمطلوب من الانتشار تسجيل الراغبين بالتصويت بالسفارات اللبنانية".

وفي المشاريع الحكومية، تداول التكتل المشاريع الانمائية ودعا للتقدم بالمشاريع الاستثمارية بالمناطق، مؤكداً أن "الكل مدعو للمساهمة في ورشة هذه المشاريع لان الحكومة مصممة على عقد جلسات استثمارية لانجاز المشاريع الحياتية على مختلف انواعها".