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إبنة نبيه بري في هذا المنصب الرفيع في الدولة؟!

24
OCTOBER
2017
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يشغر بداية تشرين الثاني المقبل منصب المدير العام للمغتربين لمناسبة بلوغ المدير الحالي هيثم جمعة الموجود خارج البلاد، السن القانونية وإحالته الى التقاعد بعد توليه مهامه على مدى 14 عاما.

 

وفي هذا الإطار، شددت أوساط ديبلوماسية لـ "المركزية" على ان هناك ضرورة للإسراع في تعيين الخلف في ظل الإستعدادات الجارية للإنتخابات النيابية، وما للمدير العام من ثقل لجهة حث المغتربين على التسجيل من أجل الإقتراع في هذه الإنتخابات للمرة الأولى.

 

وأثنت الأوساط على العمل الذي قام به جمعة في السنوات الأخيرة في إطار المسار التنفيذي لقانون استعادة الجنيسة، إضافة الى دوره الفاعل في جمع المغتربين والتحضير لمؤتمرات الطاقة الإغترابية التي أقامها وزير الخارجية والمغتربين، وذلك بعد تسوية الخلاف الذي ساد بين الوزير وجمعة في بداية تولي باسيل لحقيبة الخارجية.

 

وتوقعت الأوساط ان تخلف جمعة وهو نائب رئيس حركة "أمل"، كريمة رئيس مجلس النواب نبيه بري الديبلوماسية فرح بري التي شغلت منصب القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق.

 

وفي ظل التعويل الكبير على أعداد المغتربين المقيمين في أفريقيا، أشارت الأوساط الى ان تعيين بري لن يتأخر وهو شبه محسوم لا سيما ان عملية تجييش المغتربين الشيعة من أبرز ركائز سياسة حركة "أمل" في ما يتعلق بالإنتخابات.

المركزية
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