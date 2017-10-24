هذا ما حصل مع أوكرانية فجر اليوم قرب "كاليري خباز"!

A + A -

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي شعبة العلاقـات العامة بلاغ جاء فيه أنه "وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات نشل حقائب يد نسائية في محلة كاليري خباز وجوارها، كان آخرها نشل حقيبة عائدة إلى سيدة أوكرانية بتاريخ 20 الجاري.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي من معرفة هوية ومكان المشتبه به، فتم استدراجه بالتنسيق مع السيدة المذكورة الى محلة كاليري خباز فجر اليوم 24/10/ 2017 بحجة تسليمها مسروقاتها مقابل مبلغ من المال، حيث تم توقيفه بعد ان حاول الهرب فاطلق أحد عناصر الدورية النار في الهواء لكنه لم يمتثل واستمر بالفرار مما اضطره الى اطلاق النار باتجاهه فأصيب بطلق ناري في قدمه ونقل الى المستشفى للمعالجة، وهو: "ع. ك." ( مواليد عام 1985، سوري)، وقد ضبط بحوزته 3 هواتف خلوية وجوازي سفر ورخصة سوق سبق وقام بنشلها من السيدة المذكورة آنفاً.



بالتحقيق معه اعترف بارتكاب العديد من عمليات النشل قرب كاليري خباز وجوارها.



أودع الموقوف القضاء المختص وأعيدت المضبوطات إلى صاحبتها بناءً على إشارة القضاء المختص".