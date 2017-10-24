بقرادونيان استقبل وفدا من حزب الله وتأكيد اهمية استمرار تفعيل عمل مؤسسات الدولة

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زار وفد من قيادة "حزب الله" ضم كلا من نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي، النائب السابق أمين شري، محمد سعيد الخنسا، محمد صالح وعلي ضاهر، مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث كان في استقبالهم الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان.





وكان اللقاء، بحسب بيان للطاشناق، "مناسبة للتطرق الى آخر المستجدات على الساحة السياسية اللبنانية". كذلك تطرق المجتمعون الى "اهمية استمرار تفعيل عمل مؤسسات الدولة" واثنوا على "الانجازات التي تحققت في الاشهر الماضية، من اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية مرورا بالموازنة، وصولا الى سلسلة الرتب والرواتب".