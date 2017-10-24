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الداوود: فئة سياسية تستغل المؤسسات الحكومية

24
OCTOBER
2017
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عقد الأمين العام ل"حركة النضال اللبناني العربي" النائب السابق فيصل الداود مؤتمرا صحافيا تناول فيه افتتاح مركز الدائرة العقارية في راشيا، والذي تم في حضور وزير المال علي حسن خليل.


وقال: "نحن مع أي إنجاز لمصلحة المنطقة، بغض النظر عن الجهة التي تؤمنه، شرط ألا يستغل لمصالح حزبية وانتخابية ويتحول إلى منافع مادية شخصية، لأن إنجازات الدولة للمواطن وكل شرائح المجتمع". وعرض لعدد من المؤسسات الحكومية "التي يتم استغلالها من فئة سياسية في المنطقة، ومنها مستشفى راشيا الحكومي"، وقال: "تم بناؤها وافتتاحها بجهود النواب السابقين الستة بدعم من الشيخ رفيق الحريري وبتمويل دولة الكويت، وله بصمة الوزير الصديق مروان حماده. واليوم صارت مؤسسة حزبية ومصدر منفعة وهدر لفئة معينة". وأضاف: "مبنى الجامعة اللبنانية تم بناؤه بتمويل من شيخ عقل طائفة الموحدين وأموال الوقف الدرزي، وقد تحولت الى مركز حزبي للمنفعة الخاصة، أما مهنية راشيا فحدث ولا حرج. تجاوزات وتعيينات وتعاقد ساعات وهمية بعدما سعينا كنواب لافتتاحها في راشيا".

وأكد الداود أن "تأمين الكهرباء والمياه لمنطقة راشيا والبقاع الغربي كان بواسطة مجلس الجنوب وبمتابعة النواب السابقين الستة. ولقد أنجز الكثير من المشاريع خلال فترة وجودنا في الندوة البرلمانية، ومنها تأمين الاتصالات الهاتفية للمنطقة، تأهيل طريق راشيا - المصنع، ترميم سوق راشيا الأثرية وغيرها من المشاريع".

وأضاف: "اليوم يتم استغلال حاجة الناس للخدمات وللظروف المعيشية الصعبة لتوظيف عشوائي بعقود موقتة ليتم الإستغناء عنهم بعد مدة، وقد تم ابتزازهم والضغط عليهم في الإنتخابات البلدية ومن ثم في الانتخابات النيابية لأنهم يتهددون بلقمة عيشهم أو وظائفهم. يتم استغلال المساعدات التي خصصت للاجئين السوريين وسرقتها لتصير مصدر كسب وثروات للبعض من معامل وشراء أراضي بكثافة".

وعما رافق افتتاح مركز السجل العقاري في راشيا، سجل الداود ملاحظات فنية وتقنية عدة، وقال: "مع أهمية نقل مركز السجل العقاري الى راشيا وتسهيل أمور الموطنين بمبادرة من الحليف والصديق الرئيس بري من الوزير علي حسن خليل، إلا انها ترافقت مع مغالطات قانونية وهدر واستغلال وعدم تأهيل المبنى الذي لا يستوفي الشروط لا بالتجهيزات ولا بحفظ السجلات"، واضعا الأمر بعهدة الوزير علي حسن خليل لتصحيح الأمور".

وسجل الداود ملاحظات عديدة على أداء رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ، وقال: "يتقاضى مخصصا ماليا عاليا، وتصرف بأموال البلديات دون حسيب أو رقيب، ولم يراع الشروط القانونية للإتفاقية بين الدولة واتحاد البلديات، وهذا بعهدة الوزير الصديق نهاد المشنوق لإحالته على التفتيش".

واعتبر أن "الابتزاز الأكبر هو في نقل مؤسسات الدولة إلى ملكية خاصة بإيجارات كبيرة، والسرايا الحكومية أصبحت فارغة وتستطيع استيعاب هذه المؤسسات".

وقال: "حاربنا الإدارة المدنية وفشلناها في الماضي في منطقتنا، ولن نسمح اليوم بإعادتها بوجوه أخرى مهما كانت التضحيات. نحرص على الوحدة الوطنية ووحدة المنطقة وعدم زعزعة الأمن الداخلي، والناس الشرفاء يرفضون الانضواء إلا تحت لواء الدولة في عهد الإصلاح. لقد حافظنا على وحدة الصف في المنطقة في السابق ودفعنا ثمن ذلك دماء، لذلك لن نفرط فيها من خلال الانتماءات الطائفية الضيقة التي تضر الدروز وتضر كل الناس، وهذا الخطاب السياسي موجه أيضا للفريق الأخر الذي فيه أشخاص واقعيون ومنهم مؤيدون لوليد جنبلاط، لكنهم عقلانيون ويتصرفون بعكس ما تتصرف فئة وشرذمة معينة محاولة وضع الفتنة والتسلط في منطقة راشيا".

وردا على سؤال عن علاقته بحركة "أمل" والرئيس نبيه بري قال الداود: "العلاقة مع حركة والرئيس نبيه بري وثيقة جدا، وتم التواصل معي من قبل قيادة الحركة لتأكيد تلازم الموقف ما بين حزب الله وحركة أمل وحركة النضال، ونحن نعتبر العمود الفقري لهذا التلازم والتكامل يتجسد بسماحة السيد ودولة الرئيس بري".

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