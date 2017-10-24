الخارجية تُطلق الحملة الوطنية لتشجيع المغتربين على تسجيل أسمائهم

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أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الحملة الوطنية لتشجيع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية على تسجيل أسمائهم في القوائم الإنتخابية تمهيداً للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقرّرة في أيّار 2018. وخصّصت الوزارة الموقع الإلكتروني الآتي:



‏‪www.diasporavote.mfa.gov.lb

والتطبيق على الهواتف الذكية:

‏‪MOFA ONLINE‬

لتمكين المغتربين اللبنانيين الذين يرغبون بالتصويت خارج لبنان من تسجيل أسمائهم. كما يُمكنهم التوجّه الى أقرب بعثة ديبلوماسية لبنانية للغاية نفسها.



وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين الى الإسراع في التسجيل قبل 20 ‪ تشرين الثاني‬ المقبل، موعد إنتهاء مدّة التسجيل بحسب القانون الإنتخابي.