الكشف عن هويّة المواطنة التي صدمتها سيارة "جو أشقر".. صحافية!

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نعى نقيب محرّري الصحافة اللبنانية إلياس عون، الصحافية زينب علي فران، التي توفّيت بعدما صدمتها سيارة "جيب" على أوتوستراد الحازمية - بعبدا، أمس متأثرة بنزيف داخلي صباح اليوم.

وجاء في بيان النعي: "بكل أسى وألم أنعي إلى الزملاء زميلة عزيزة، عشقت الكلمة والقلم وخدمت لبنان بقلمها وكلمتها على مدى أربعة عقود من الزمن. زينب لم تستشهد ولم تمت موتاً طبيعياً، بل ماتت ميتة بشعة تسبب بها شخص متهوِّر مهوُوس بالسّرعة التي لم ترحم زميلتنا العزيزة. رحمها الله وألهم دولتنا للقيام بما يلزم من أجل الوقوف بالمرصاد في وجه المتهورين العابثين بسلامة المواطنين".

ويصلى على جثمان الفقيدة غداً الأربعاء في مسقط رأسها تبنين.