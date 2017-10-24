الرئيس عون يفتتح السنة القضائية الجمعة المقبل ولقاءات سياسية واكاديمية في بعبدا

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يفتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، السنة القضائية 2017-2018 تحت شعار " باسم الشعب تبنى الدولة" وذلك خلال حفل يقام في قاعة " الخطى الضائعة " في قصر العدل في بيروت يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واركان الدولة، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات اضافة الى الجسم القضائي. وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة في المناسبة يتناول فيها الاوضاع الداخلية والخارجية الراهنة، ويأتي هذا الاحتفال للمرة الاولى منذ سبع سنوات.





الوزير السابق شكيب قرطباوي

وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع سياسية واجتماعية.

سياسيا، استقبل الرئيس عون الوزير السابق شكيب قرطباوي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية وقانون الانتخاب.





الوزير السابق وئام وهاب

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق وئام وهاب الذي اوضح بعد اللقاء انه بحث مع رئيس الجمهورية في مواضيع الساعة، وقال: " شددت على ضرورة حماية انجازات العهد وابرزها قانون الانتخابات والتشكيلات والمناقلات القضائية وتحرير الجرود وغيرها. ومن الضروري الاهتمام بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتثبيت العلاقة الدرزية- المسيحية في الجبل بمعزل عن اي تجاذب سياسي، وتعزيز العودة بمشاريع انمائية يستفيد منها المقيم والعائد على حد سواء".





رئيس الجامعة الاميركية

والشأن الجامعي عرضه الرئيس عون مع وفد من الجامعة الاميركية في بيروت ضم رئيسها الدكتور فضلو خوري ووكيل الشؤون الاكاديمية الدكتور محمد حراجلي، والمستشار الخاص لرئيس الجامعة ابراهيم خوري ومدير الاعلام والعلاقات العامة سيمون كشر.

وقد اطلع الدكتور خوري رئيس الجمهورية على حلول الجامعة الاميركية في بيروت في المركز الاول بين الف جامعة عربية في تصنيف " كيو اس" ( QS) العالمي لجامعات المنطقة العربية للعام 2017-2018 لافتا الى انها المرة الاولى التي تفوز فيها الجامعة الاميركية في بيروت بهذا المركز، وهي كانت حلت سابقا في المركز الثاني بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذا التصنيف الاقليمي الذي بدأ العام 2014-2015.

واوضح الدكتور خوري ان تصنيف " كيو اس" للجامعات في المنطقة العربية يعتمد منهجية ترتكز على مؤشرات رئيسية تستعمل للتصنيف العالمي للجامعات، مع مراعاة لمجموعة من مقاييس الاداء مصممة بعناية لهذه المنطقة بحيث تعكس الاولويات والتحديات الاقليمية. وقد استخدمت تسعة مؤشرات في منهجية " كيو اس" لهذا التصنيف الاقليمي منها سمعة الاكاديمية، سمعة صاحب العمل ونسبة الاساتذة الى الطلاب، ونسبة تأثير الجامعة في شبكة الانترنت، وعدد الاوراق البحثية لكل استاذ، ونسبة الاستشهادات بكل ورقة بحثية، ونسبة حاملي الدكتوراه في الهيئة التعليمية، ونسبة الاساتذة الدوليين الى كل هيئة التدريس ونسبة الطلاب الدوليين في الجسم الطلابي.

وقال "ان التقرير يظهر اننا الجامعة الاكثر فعالية في تمكين خريجينا من الحصول على وظيفة وان خريجينا هم الاكثر حصولا على رضى اصحاب العمل، واننا حاصلون على اكبر عدد من الاستشهادات البحثية واكثرها تاثيرا لكل استاذ، وان سمعتنا المؤسسية تستمر بالارتقاء".

واشار الدكتور خوري الى ان التقرير ذكر ان مستوى جامعات لبنانية اخرى قد ارتفع منها جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية - الاميركية. وقال ان الجامعة الاميركية ستوقع قريبا على مذكرة تفاهم مع جامعة القديس يوسف للتبادل الاكاديمي والطلابي وذلك للمرة الاولى في تاريخ الجامعتين.

وقد هنأ الرئيس عون الجامعة الاميركية بالانجاز الذي حققته، مركزا على ضرورة المحافظة على مستوى عال في التعليم الجامعي الذي ميّز لبنان بين دول عربية واجنبية عدة. وشدد رئيس الجمهورية على دور الجامعات في توفير العلم للشباب مع التركيز على تنوع الاختصاصات وفق حاجات السوق وفرص العمل لئلا تكون هذه الجامعات تخرّج عاطلين عن العمل.