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صابر: وحده من لا يعمل لا يتعرض للهجوم

24
OCTOBER
2017
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مع اقتراب ذكرى السنة على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، اشار نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية رومل صابر في حديث الى برنامج "حوار اليوم" على الOTV الى ان وحده من لا يعمل لا يتعرض للهجوم والانتقاد، واصفا الحملات بالشعبوية والانتخابية.
 
صابر الذي رأى في صدور الحكم في قضيتي عبرا والرئيس بشير الجميل مؤشرا الى ان القضاء لم يعد يميز بين المجرمين بحسب انتمائهم السياسي والمذهبي، اعتبر ان دعم الرئيس عون لاستقلالية القضاء ثم التشكيلات الاخيرة دليلان الى جدية العهد في هذا السياق. 
 
وفي الشأن الاقتصادي والمالي، نوه صابر بعودة الانتظام المالي العام بعد اقرار موازنة ٢٠١٧ وفي موازاة التحضير لموازنة ٢٠١٨، مطمئنا الى عدم حصول انهيار كما يشيع البعض.
 
وعن الانتخابات النيابية، اكد صابر اجراءها في موعدها بلا تمديد، حتى لو لم تنجز البطاقة البيومترية، مشددا على ان التيار بدا منذ مدة طويلة التحضير اللوجستي واختيار المرشحين وفق آلية داخلية ديموقراطية غير مسبوقة شارفت على النهاية.
 
وعن التحالفات، اكد الانفتاح على الجميع وفق الدوائر والاحجام الشعبية.
 
وعن العلاقة مع القوات، شدد على التمسك بالمصالحة والسعي الى تنقية الشوائب وصولا الى طموح التحالف الانتخابي الذي لا يزال ممكنا.
 وفي موضوع التباين مع القوات على التعيينات، شدد على احترام الاعراف، ولاسيما لناحية حق رئيس الجمهورية في تسمية من يختار لبعض المناصب.
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