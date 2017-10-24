منخفض جوّي عاصف سيضرب تركيا.. فماذا عن لبنان؟

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

منخفضٌ جوّي عاصف وممطر مصحوب بعواصف رعدية وامطار غزيرة وسرعة رياح تصل الى 85 كلم في الساعة يؤثر اليوم على جنوب شرق تركيا وقبرص وشمال مصر وليبيا، يتصدّى له المرتفع السيبيري الناشط في الجنوب الغربي (قزوين والعراق 1023hpa)، فيطلق رياحاً شرقية نحو الخط الساحلي الأمر الذي يُعيق تقدم الأمطار الغزيرة نحو فلسطين ولبنان وسوريا.

وتشير خرائط الضغط الجوّي الى انحراف المرتفع الجوي يوم الجمعة نحو الشرق، ما يسمح لما تبقى من المنخفض البارد والممطر ان يتقدم نحو المنطقة بين السبت والأحد.

*طقس يوم الأربعاء، مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم بسحب مرتفعة وتستقر درجات الحرارة بين 27 و28 درجة.

*الحرارة على الساحل من بيروت الى صيدا وصور: 27 نهاراً و21 ليلاً

*من جونية الى طرابلس: 28 نهاراً و21 ليلاً

*الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و10 ليلاً

*البقاع: 25 نهاراً و12 ليلاً

*الضغط الجوي: 1016hpa

*الرياح: جنوبية غربية سرعتها 7 كلم في الساعة على الساحل و12 كلم في الساعة على الجبال.

*الرطوبة بين 45 و75%.