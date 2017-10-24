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بعدما اندلعت معارك مسلّحة في منطقة طريق المطار بسبب خلاف على ملكية عقار في المنطقة (راجع عدد «الأخبار» أمس)، تدخّل القضاء العسكري أخيراً في القضية، موجّهاً الجيش بالتحرك لفض النزاع.

وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان أكدت فيه أن «قوى الجيش قامت بتنفيذ سلسلة مداهمات أدت إلى توقيف بعض المتورطين في الاشتباكات وأودعوا رهن التحقيق. واستناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية بشخص مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، تقرر ختم مداخل العقار المذكور بالشمع الأحمر حتى الحصول على أحكام قضائية مبرمة، تثبت ملكية العقار وحق التصرف به أو إدارته. وقد عمدت الشرطة العسكرية إلى تنفيذ مضمون الإشارة المذكورة أعلاه».