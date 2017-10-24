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فتح دورات وتلبية كل الحاجات في 2018 - تكريم اميركي استثنائي لقائد الجيش اللبناني

24
OCTOBER
2017
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على اعلى المستويات في واشنطن تم تكريم اميركي استثنائي لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون من قبل رئيس اركان الجيوش الاميركية، وقد عقد قائد الجيش اللبناني اجتماعات بالغة الاهمية بشأن العلاقة بين الجيش اللبناني والجيش الاميركي، واقيم له حفل تكريمي في معهد مكافحة الارهاب الذي اجرى فيه العماد جوزاف عون دورة لمدة سنة، وعلى اثرها قام رئيس اركان الجيوش الاميركية بتعليق صورة كبيرة لقائد الجيش العماد جوزاف عون بين صور اهم الشخصيات التاريخية التي مرت في تاريخ التعاون العسكري بين اميركا وجيوش العالم داخل قاعة المعهد العالي للتدريب، والذي اجرى فيه العماد عون دورة تدريبية لمدة سنة.


وسيأتي وفد عسكري اميركي نهاية الشهر الحالي للتدريب على طائرتي «سوبرتوكانو» التي قدمتهما اميركا للجيش اللبناني، وستصل 6 طائرات اخرى، وسيتم استكمال سرب الطيران الاميركي «سوبرتوكانو» في الصيف المقبل.


ومن اهمية الزيارة، ان القيادة العسكرية الاميركية تسلمت من الاردن لائحة بالاسلحة التي ارسلتها الى لبنان ورأت فيها اسلحة ممتازة من دبابات ام- 60 ومدفعية، وابلغت العماد جوزاف عون انها طلبت من الاردن زيادة الكمية الى الضعف. كما ابلغته ان لائحة الاسلحة التي طلبتها قيادة الجيش اللبناني من الجيش الاميركي سيتم تلبيتها كلها سنة 2018.


كذلك، قررت القيادة العسكرية الاميركية فتح دورات تدريبية للضباط والرتباء والجنود وخاصة للضباط، ليصل العدد الى الف ضابط يتدربون في اميركا سنوياً، اذا كان الجيش اللبناني قادراً على ارسال الف ضابط.

الديار
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