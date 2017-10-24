أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 24-10-2017

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البناء



لفتت أوساط سياسية إلى أنّ البلد دخل في أجواء الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في أيّار العام المقبل، وذلك من خلال انشغال معظم القوى والأحزاب بتركيب ماكيناتها الانتخابية وإطلاقها، الأمر الذي سيفتح في هذه المرحلة جبهات سياسية حامية لكون الجميع يرى أنّ الانتخابات ستشكّل منعطفاً في ما يتعلق بإعادة تكوين السلطة على مختلف مستويات الدولة

اللواء



- لغز

بدأ الحديث يتصاعد عن «ترويكا انتخابية» أو «رباعية انتخابية»، في سياق تمرير مرحلة الرياح العاتية الإقليمية - الدولية!؟

- همس

يتّجه حزب مشارك في الحكومة لاتخاذ قراره الأخير، بعد اجتماع مرتقب بين مرجع كبير ورئيسه!

- غمز

تستعد أكثر من إدارة لدفع استحقاقاتها المتراكمة، بعد صدور قانون الموازنة في الجريدة الرسمية!

الجمهورية



توقّعت مراجع مالية أن يتم إغلاق ملف أثاره أحد النواب عن غير حق أخيراً، بسبب الأضرار التي قد يتسبّب بها الغوص علناً في تفاصيله.



عُلم أن مشاركة رئيس تيار في إحتفال لحزب معارض تمّ بالتنسيق مع رئيس الحزب المعارض.

المستقبل



إنّ رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع سيقوم بجولة عربية تشمل عدداً من الدول إثر انتهاء زيارته لأستراليا وقبل عودته إلى لبنان.