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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية ... هذه المحطة التي شكلت إطارا لتوافق سياسي واسع ... انبثق منه توافق أوسع، تمثل في حكومة استعادة الثقة... ومع اقتراب العيد السنوي الأول لهذين التوافقين، تظهر أصوات معترضة... وتتسرب همهمات منتقدة... وصولا إلى تهويلات بالاستقالة من الحكومة... ما الذي جعل هذا التبدل في المواقف قائما، بين ما سبق 31 تشرين الأول 2016 ... وما يسبق التاريخ نفسه هذه السنة؟

ثلاثة تفسيرات قادرة على شرح الأمر:

أولا، أن يكون المبدلون مواقفهم، قد بدأوا يتحسسون ثقل الاستحقاق الانتخابي المقبل عليهم ... خصوصا في ظل قانون انتخابي جديد، فيه من المجهول ما يكفي لفضح نقاط الضعف كافة ... وهو ما جعل هؤلاء يلجأون إلى شتى أنواع الخطب والمواقف الغددية والغرائزية ... سعيا إلى كسب حفنة أصوات ضائعة ...

ثانيا، أن يكون بعض الجهات الخارجية، قد عاد إلى "خصلة" استخدام لبنان ساحة للرسائل الإقليمية ... وأن تكون التعبيرات الداخلية مجرد انعكاسات لتلك "الخصلة"...

ثالثا، أن يكون الوضع برمته، جزءا من المخطط الكبير الذي يبدأ يرتسم للمنطقة، عراقيا وسوريا وفلسطينيا ... وطبعا لبنانيا ... وهو المخطط الذي صارت معالمه فاقعة، خصوصا بعد الاتفاق الأميركي الداعشي في منطقة الرقة السورية ... وهو ما يشي بشيء من اللعب بخرائط الدول... أو على الأقل، بأنظمتها الدستورية وأشكال الحكم فيها، من مركزي إلى فدرالي ... أو من فدرالي إلى انفصالي ...

وفي سياق هذا المخطط، بات جليا أن المطلوب هو بقاء النازحين السوريين حيث هم، كورقة أساسية من أجل تحقيق أغراض المخططين... وكألوية احتياط ديمغرافي لتنفيذ التغييرات المطلوبة ... وكي يبقى النازحون في لبنان، لا بد من إلهاءالسلطة اللبنانية في مسائل أخرى ... ساعة يتم إلهاؤها بشائعات عن الليرة والوضع النقدي ... وساعة بمحاولات تخريب للأمن ... ودائما بسعي إلى زعزعة الاستقرار الحكومي ... عل لبنان يتراجع عن عزمه القاطع والحاسم، على رفض تثبيت النازحين السوريين ... والبدء فورا بتأمين مقومات عودتهم الآمنة الحرة والكريمة إلى وطنهم ... محاولات لن تجدي نفعا... لأن القرار اللبناني نهائي... وهو ما سيتبلور أكثر مع كلمتين منتظرتين لرئيس الجمهورية في الأيام المقبلة... كما مع خطوتين لافتتين مرتقبتين لسيد العهد ... واحدة عربيا، وأخرى أوروبيا، ودائما من أجل الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا... مصلحة، لا تحتاج إلا إلى قرار ... وإن كان البعض يعتبر أنها تقتضي معجزة ... تماما كمعجزات مار شربل ...



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



جعجع في أستراليا وحاكمها في بيروت. الحاكم أكد من القصر الجمهوري على الروابط الإجتماعية التي ترتكز عليها العلاقات، ورئيس الجمهورية شدد على الإسراع بإيجاد حل لقضية النازحين السوريين.

ومن جهته جعجع ومن أستراليا قال: إن إستقالة وزراء القوات من الحكومة أمر وارد. القوات وبلسان وزير الإعلام ملحم الرياشي تؤكد على أهمية تطبيق البيان الوزاري كاملا. وتبدو جلسة مجلس الوزراء الخميس مختبرا للضيق القواتي في التعيينات وبينها تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان. وكان الرئيس الحريري قد تعهد بإدراج هذه المسألة على جدول أعمال جلسة الخميس.

وفي الخارج متابعات لجولة وزير الخارجية الأميركي في المنطقة بعد رعايته في الرياض الإتفاقات السعودية - العراقية.

وتستعصي الأزمة الخليجية على تيلرسون كما يبدو إذ أن قطر لم تعلن صراحة عن قبولها بشروط الدول الأربع التي بدورها لا تريد الحوار مع الدوحة قبل ذلك.

وعلى صعيد الأزمة السورية تستمر التحضيرات لمؤتمر الأستانة الذي يتوقع أن يحقق المزيد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

إذن حاكم أستراليا في لبنان تحادث مع رئيس الجمهورية وكذلك مع رئيسي البرلمان والحكومة وهو يرغب في تمتين العلاقات بين بلاده ولبنان على المستويات كافة.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

الامعان الايراني في تحدي ارادة الناس على امتداد العالم العربي، والتدخل في الشؤون الداخلية العربية، يتصاعد. واخرها ما قاله الرئيس الايراني حسن روحاني بان مكانة ما اسماه الامة الايرانية في المنطقة اعظم من اي وقت مضى. وسأل: اين يمكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال افريقيا والخليج اتخاذ اي خطوة مصيرية، من دون ايران؟

وعلى وقع الافتخار الايراني بتدخله وبأداته في المنطقة ولبنان اي حزب الله تقاطع وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان وروحاني في رؤية واحدة عندما حمل المسؤول الاسرائيلي حزب الله مسؤولية الصواريخ الخمسة التي أطلقت باتجاه هضبة الجولان السبت الماضي بقوله ان اطلاق الصواريخ كان بأوامر من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وإن النظام السوري لم يكن على علم به.

وفي عز الافتخار الايراني بحزب الله كاداة تابعة ومقاتلة، والكلام الاسرائيلي المتوعد، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس هذا المساء في كلمة بذكرى تفجير مقر المارينز في بيروت في العام 1983 إن حزب الله هو جماعة إرهابية لراعي الإرهاب الأساسي إيران؛ مؤكدا ان بلاده لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار دول المنطقة.

وهكذا فان حزب الله لا يزال يطرح على اللبنانيين المزيد من التحديات بفعل تورطه في الاملاءات الايرانية وفي نكء الجراح بعدما رفع مجددا سيف الاتهام بالعمالة في وجه خصومه الداخليين.

وهذه المرة من بوابة عقوبة الاعدام ضد قاتل الرئيس بشير الجميل، فيما السلاح المتفلت ينتشر في شوارع الضاحية فيعيث فيها فسادا كما حصل الليلة الماضية في حي الليلكي، وكذلك ما حدث من اشتباكات على طريق المطار.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا يدعو فيه المغتربين الى التسجيل للإنتخابات النيابية فهذا يعني أن الإنتخابات تتقدم وأن للمغتربين ثقلا في أصواتهم. فالرئيس بري مقل في إطلالاته الإعلامية وما كان ليطل اليوم لو لم تكن مسألة أصوات المغتربين مهمة بالنسبة إليه. وما فعله اليوم الرئيس نبيه بري هو جزء مما يفعله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أستراليا حيث يحفز المغتربين على تسجيل أنفسهم للإنتخابات النيابية وهذا ما يفعله اخرون ايضا ولكن بعيدا من الإعلام. فهل انطلق شوط الإنتخابات النيابية؟ الجواب الوحيد الى الان هو أن التمديد ممنوع، ولكن قبل الوصول الى هذا الإستحقاق فإن إستحقاقات عدة تقض مضاجع اللبنانيين لعل أكثرها إيلاما ملف النازحيين السوريين الذين باتوا يقاسمون اللبنانيين كل شيء.

يأتي تاليا ملف اللاإستقرار الإجتماعي المتأتي من العجز في الموازنة سواء التي أقرت أو الموازنة الاتية وهي موازنة عام 2018.

بعيدا من هذا السياق كان لافتا الموقف الأميركي من حزب الله بمناسبة ذكرى تفجير مقر المارينز في بيروت، صحيح أنه في كل سنة يتخذ الاميركيون موقفا منها ولكن هذه السنة جاء الموقف عالي السقف. مستشار الأمن القومي الأميركي هاربرت ماكماستر قال: "إن من فجروا مقر المارينز في لبنان عام 83 أصبحوا الان قادة في حزب الله". أما نائب الرئيس الاميركي فرأى أن الرئيس ترامب لن يقف متفرجا إزاء ما تخطط له إيران، إيران راعي الإرهاب الأساسي وحزب الله وكيلها.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

لبنان يتقلب على نار التناقضات الداخلية والاقليمية والدولية، في الداخل تململ قواتي في الحكومة مما يعتبرون سوء اداء للتيار الحر والمستقبل، يقابله تململ من شركائهم الالداء في الحكومة مال يصفونه بعرقلة وزراء القوات للملفات، لكن لا انسحاب قواتي من الحكومة الا اذا فرضت مناقصة الكهرباء من غير احترام الاصول او اذا طبعت الحكومة مع النظام السوري، وسط معلومات عن تواصل بين الحريري وجعجع من اجل التهدئة تسهيلا لمقاربة حل المفلات العالقة.

في التناقضات الاقليمية الدولية الضغوط الاميركية على ايران من السعودية مرورا بالعراق وسوريا وصولا الى العقوبات المالية على حزب الله دفعت الرئيس الايراني الى رد امبراطوري فسأل هل من الممكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال افريقيا والخليج الفارسي اتخاذ قرار حاسم دون الوقوف على خاطر ايران؟

في هذه الاجواء نادى الرئيس بري المغتربين فدعاهم للاقبال على الانتخابات دعما لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وقال oui بالثلاثة للـ mtv بانه سيناور ملتفا على رافضي التطبيع مع النظام السوري.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

من قارة عين التينة الاغترابية افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري معركة أيار الانتخابية وخاطب المنتشرين حول القارات طالبا إعداد قوائم انتخابية والمبادرة إلى التسجيل في مهلة شهر من الآن وعمل بري على جناحيه المقيم والمغترب إذ إنه وفي موازاة دعوة الناخبين في الخارج تطوع على خط إيجاد حل للنازحين عبْر توفيره قناة تواصل تتمثل في إيفاده وزيرا إلى دمشق وهو أبلغ هذا الأمر لعميد أمانات المجالس الزميل مصطفى ناصر لمناسبة صدور صحيفة الاتحاد. ولبنان المتطلع إلى الغربة الانتخابية في جولات لعدد من قيادييه استحضر أستراليا إلى بعبدا اليوم مع زيارة الحاكم بيتر cosgrov الذي طلب إليه الرئيس ميشال عون دعم بلاده في موضوع عودة النازحين السوريين ومؤازرته في المحافل الدولية أستراليا في لبنان وقوات لبنان في أستراليا لكن جولة الدكتور سمير جعجع على الانتشار القواتي في المهجر "بالكاد" لملمت ذيول العنف الكلامي الذي ما إن أصاب زغرتا بمجزرة تصريح حتى رقص على قبور في حارة حريك وصرف الحكيم وقته الاغترابي في التوضيح ثم كف اليد وتلك أهون الشرور إذ علق رئيس حزب القوات اللبنانية مهمات رئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب شربل عيد بعد توجيهه كلاما عنيفا استهدف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وقال بيان القوات إن ما صدر عن عيد لا يعبر عن الطريقة التي يقارب فيها حزب القوات مواقفه ولا الاختلافات السياسية العميقة التي تفصله عن حزب الله وبذلك تكون القوات قد انتهجت طريقا لا تستطيع إلا أن تحترمها لكونها قد أقدمت على المحاسبة والمساءلة ضمن الإطار الحزبي وفي الوقت نفسه تكون وجهت تحية الى حارة حريك من مضارب مالبورن. وعلى مستوى الاستقالة فإن القوات ربطت هذا الأمر بالأداء الحكومي وقال جعجع إن الاستقالة واردة إذا بلغت الخروق حد عودة العلاقات مع نظام الأسد واستمرار محاولات إمرار المناقصات المشتبه فيها. في مناقصة البواخر الاستقالة الامر قابل للحوار لكن في الحوار مع سوريا فإن الشروط تبدو كمن يحارب نفسه فلبنان الذي ينشد دعم العالم لحل قضية النازحين يرفض في الوقت نفسه طرق الباب السوري لتسوية هذه الازمة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لأنها ستحصل بدرجة مليون بالمئة على مقياس عين التينة، هز رئيس مجلس النواب نبيه بري همة أرضية الإغتراب بنداء تردد صداه في أصقاع الأرض للمشاركة السياسية والمتنوعة في الإستحقاق النيابي ليحلق الوطن بجناحيه المقيم والمغترب.

رئيس المجلس دعا كل المغتربين الذين لن يستطيعوا أن يكونوا في لبنان الربيع المقبل الى الحصول على تأشيرة مشاركة في العرس الديمقراطي عبر التسجيل المسبق في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج قبل الحادي والعشرين من الشهر المقبل إنطلاقا من أن لبنان الجيش والشعب والمقاومة يستدعي أبناءه الخلص لمشاركته في إنتخاب وصياغة مجلسه التشريعي المقبل ورفض محاولات الإقصاء والتهميش والمقاطعة وكل الكلام السلبي.

وإنطلاقا من مبدأ في الإتحاد قوة وفي عدم التوافق عدا الإختلاف كانت إطلالة الرئيس بري في النسخة الأولى من جريدة الإتحاد تقول الكثير على التحالف مع حزب الله في كل الدوائر، فمن الطبيعي أن يتحالف المرء مع نفسه بحسب رئيس المجلس الذين أعلن للجميع أنه والسيد حسن نصر الله إنسان واحد في جسدين.

ولأن النبيه من الإشارة يفهم إستتبع ما قاله بالأمس ورقيا على إستعداد لتأمين قناة تواصل مع دمشق وانتداب وزير لهذا الغرض بكلام بالصوت والصورة ردا على سؤال حول ضرورة التنسيق مع سوريا في ملف النازحين بالقول ثلاثا oui oui oui فهم الفرنسيون ولم يعرف بعض اللبنانيين المصلحة الوطنية من دعوات رئيس المجلس.

إقتصاديا، الوفد المصرفي اللبناني العائد من الولايات المتحدة عرض لنتائج الزيارة تحت عنوان تحييد الإقتصاد اللبناني عن الإنعكاسات السلبية للتشريعات الأميركية والعقوبات على حزب الله، مؤكدا في الوقت نفسه على تجديد الإلتزام بالقواعد المصرفية ولاسيما الأميركية منها.

وعلى غرار فولات رئيس البيت الأبيض تسللت تصريحات وزير خارجيته حول الحشد الشعبي الى الواقع العراقي فحشدت في وجهها سدا من الردود الرافضة للتدخل في الشؤون الداخلية العراقية ولا سيما أن أبناء الحشد هم من العراقيين الوطنيين.

على مستوى العلاقات الأميركية الروسية أعلن البيت الأبيض أن ترامب قبل أن يلتقي نظيره الروسي في فيتنام خلال قمة اسيا والمحيط الهادئ، مشيرا الى أن لا خطط مسبقة في هذا المجال.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

على طريق الانتخابات تترتب الاوراق السياسية ومعها تلك الاقتصادية والامنية وحتى القضائية، وبما ان موعدها قضاء لا يرده الا القدر، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري اطل بعزوته السياسية وشفافيته المعهودة راسما معالم الصورة الواضحة داخليا وحتى خارجيا..

دعوته اليوم كانت للمغتربين لترتيب قوائم الناخبين في السفارات والقنصليات اللبنانية، وللمقيمين رتب القوائم السياسية الداخلية مضيئا على مجمل الملفات المحلية والاقليمية.

وفي العلاقة الاستراتيجية كان الكلام عن الامين العام لحزب الله، نتشارك في المعتقد ذاته والعقل ذاته قال الرئيس بري، وليس هناك في الكون ما يمكن ان يعادل قوة ان نتشارك مع شخص في معتقد او عقل واحد، بل انا والسيد حسن انسان واحد في جسدين وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بحسب الرئيس بري.. افضل علاقة كشفها الرئيس بري مع الرئيس ميشال عون في هذه المرحلة، والاستقرار محصن، وامام لعبة الامم اطل الرئيس بري الى النزوح السوري واضعا اياه على مشرحة التفصيل المنطقي غير المختبئ خلف غايات البعض السياسية والانتخابية، فعلاقة القوى الامنية اللبنانية مع شقيقاتها السورية كفيلة بتسهيل مهمة النازحين، واذا ارادوا تواصلا سياسيا فمستعد لانتداب وزير قال الرئيس بري لصحيفة الاتحاد..

ملف لم يغب عن كلام لرئيس الجمهورية حتى امام الوفود الرسمية، فاليوم جدد الرئيس ميشال عون العمل على حل هذا الملف، وهو الملف الذي سيساعد بحله الميدان السوري الواقع في احضان انتصارات الجيش وحلفائه، وليس آخرها، التقدم اليوم نحو المحطة الثانية في البادية السورية..



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