شرطة البرازيل تطلق النار على سيارة سائحة إسبانية وتقتلها

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لقيت سائحة إسبانية حتفها اليوم الإثنين، فى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بعد أن فتحت الشرطة النار على السيارة التي كانت تستقلها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وكانت الضحية (67 عاماً) ضمن مجموعة من السياح الذين يزورون "روسينها"، وهو أكبر الأحياء الفقيرة في ثاني أكبر المدن البرازيلية، والذي شهد مواجهات مسلحة متكررة بين الشرطة ومهربي المخدرات في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "باند" عن المتحدث باسم الشرطة إيفان بلاز قوله إن الشرطة فتحت النار على السيارة التي تنقل السياح لأنها لم تمتثل لأوامرها بالتوقف.

وتوفيت السائحة الإسبانية بعد وصولها إلى المستشفى.

وتم اعتقال الشرطي الذي أطلق النار عليها، وفقا لموقع "إكسترا".

ووقع الحادث بعدما تبادلت الشرطة خلال قيامها بدورية في حي "روسينها" النار على أشخاص يشتبه أنهم تجار مخدرات، وأصيب اثنان من عناصر الشرطة.

24 - د ب أ