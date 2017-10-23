اتهام اسرائيلي خطير للمقاومة: هذا ما فعله حزب الله منذ أيام!

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قال وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين ان حزب الله هو من أمر باطلاق قذائف الهاون والصواريخ التي انطلقت من سوريا وسقطت في اسرائيل الاسبوع الماضي، من دون ان يكون النظام السوري متورطا.

وخلال حديثه الى اعضاء في الكنيست من حزبه "اسرائيل بيتنا"، قال ليبرمان ان اطلاق النار على القطاع الذي تحتله اسرائيل من مرتفعات الجولان لم يكن "بالتأكيد" مجرد نيران طائشة وعرضية جراء الحرب السورية، كما في حوادث متعددة سابقة.

وقال ليبرمان كما نقل عنه المتحدث باسم حزبه "هذا كان اطلاق نار متعمدا بواسطة مجموعة محلية يشغّلها حزب الله".