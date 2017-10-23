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لماذا علّق جعجع مهام مسؤول التنشئة في القوات؟

23
OCTOBER
2017
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نعيم قاسم انت تتهم بشير بالعمالة وكأنك ترقص على قبره، وها أنا أتمنى لك الموت قتلا لأرقص على قبرك! إن عدتم عدنا// هذه هي التغريدة التي كتبها رئيس جهاز التنشئة السياسيّة في القوات اللّبنانيّة شربل عيد عن نائب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الشيخ نعيم قاسم بعد كلام صدر عنه عن العمالة لاسرائيل ومفهومها... هذه التغريدة كانت كفيلة بإشعال مواقع التواصل التي استنكرت ما ورد فيها من تمن للموت لشخصية سياسية ودينية غير لائق على الاطلاق. وما هي الا ساعات قليلة حتى حذف عيد التغريدة كاتباً:"لا نتمنى الموت لأحد، والمقصود هو طرح الامور وفق قاعدة المعاملة بالمثل في ردات الفعل لادراك قساوتها،

وهذا السلوك لا يبني بلداً بل احقاداً".

لكن بعد ظهر الاثنين، علّق رئيس حزب القوات اللبنانية مهام عيد وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ان جعجع قرر تعليق مهام رئيس جهاز التنشئة السياسيّة في القوات اللّبنانيّة المحامي شربل عيد إلى حين تشكيل لجنة حزبية خاصة للنظر بالمخالفة وإبداء الرأي بها، تعقيباً عمّا صدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبله بحق مسؤولين في حزب الله. واعتبر البيان أنّ ما صدر من قبل عيد لا يعبِّر عن الطريقة التي تقارب فيها القوات مواقفها والاختلافات السياسية العميقة التي تفصلها عن حزب الله.

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