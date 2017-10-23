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عن أي معجزات نتحدث؟

23
OCTOBER
2017
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أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية ... هذه المحطة التي شكلت إطاراً لتوافق سياسي واسع ... انبثق منه توافق أوسع، تمثل في حكومة استعادة الثقة ...

ومع اقتراب العيد السنوي الأول لهذين التوافقين، تظهر أصوات معترضة ... وتتسرب همهمات منتقدة ... وصولاً إلى تهويلات بالاستقالة من الحكومة ...

ما الذي جعل هذا التبدل في المواقف قائماً، بين ما سبق 31 تشرين الأول 2016 ... وما يسبق التاريخ نفسه هذه السنة؟

ثلاثة تفسيرات قادرة على شرح الأمر:

أولاً، أن يكون المبدلون مواقفهم، قد بدأوا يتحسسون ثقل الاستحقاق الانتخابي المقبل عليهم ... خصوصاً في ظل قانون انتخابي جديد، فيه من المجهول ما يكفي لفضح نقاط الضعف كافة ... وهو ما جعل هؤلاء يلجأون إلى شتى أنواع الخطب والمواقف الغددية والغرائزية ... سعياً إلى كسب حفنة أصوات ضائعة ...

ثانياً، أن يكون بعض الجهات الخارجية، قد عاد إلى "خصلة" استخدام لبنان ساحة للرسائل الإقليمية ... وأن تكون التعبيرات الداخلية مجرد انعكاسات لتلك "الخصلة" ... 

ثالثاً، أن يكون الوضع برمته، جزءاً من المخطط الكبير الذي يبدأ يرتسم وي]رسم للمنطقة، عراقياً وسورياً وفلسطينياً ... وطبعاً لبنانياً ... وهو المخطط الذي صارت معالمه فاقعة، خصوصاً بعد الاتفاق الأميركي الداعشي في منطقة الرقة السورية ... 

وهوما يشي بشيء من اللعب بخرائط الدول ... أو على الأقل، بأنظمتها الدستورية وأشكال الحكم فيها، من مركزي إلى فدرالي ... أو من فدرالي إلى انفصالي ... 

وفي سياق هذا المخطط، بات جلياً أن المطلوب هو بقاء النازحين السوريين حيث هم، كورقة أساسية من أجل تحقيق أغراض المخططين ... وكألوية احتياط ديمغرافي لتنفيذ التغييرات المطلوبة ...

وكي يبقى النازحون في لبنان، لا بد من إلهاءالسلطة اللبنانية في مسائل أخرى ... ساعة يتم إلهاؤها بشائعات عن الليرة الوضع النقدي ... وساعة بمحاولات تخريب للأمن ... ودائماً بسعي إلى زعزعة الاستقرار الحكومي ... عل لبنان يتراجع عن عزمه القاطع والحاسم، على رفض تثبيت النازحين السوريين ... والبدء فوراً بتأمين مقومات عودتهم الآمنة الحرة والكريمة إلى وطنهم ...

محاولات لن تجدي نفعاً ... لأن القرار اللبناني نهائي ... وهو ما سيتبلور أكثر مع كلمتين منتظرتين لرئيس الجمهورية في الأيام المقبلة ... كما مع خطوتين لافتتين مرتقبتين لسيد العهد ... واحدة عربياً، وأخرى أوروبياً، ودائماً من أجل الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا ...

مصلحة، لا تحتاج إلا إلى قرار ... وإن كان البعض يعتبر أنها تقتضي معجزة ... تماماً كمعجزات مار شربل ...

عن أي معجزات نتحدث؟

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