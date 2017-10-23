خبرٌ سار للبنانيين...

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يُطلق وزير المالية علي حسن خليل تطبيقاً خلوياً جديداً (LRC) يتضمن 6 خدمات عقارية إلكترونية تؤمن أفضل وأسهل خدمة ممكنة للعمليات العقارية وتسهل على المواطن اللبناني متاعب التنقل والاستفسار عن معاملاته، بعد الخدمات الإلكترونية الثلاث التي أطلقتها وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية العام الماضي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، في مبنى الضريبة على القيمة المضافة في بيروت - العدلية.





تتلخص الخدمات الست بالآتي:





1- الصحيفة العقارية: تؤمن الاستحصال على معلومات الصحيفة العقارية الرقمية.

2- متابعة المعاملة: تمكن من معرفة وضع المعاملة.

3- احتساب الرسوم: احتساب الرسوم التقريبية الواجب دفعها.



4- حركة القيود: خدمة تقوم بإرسال تنبيه الى الهاتف الخلوي ورسالة الى البريد الإلكتروني حول تسجيل قيود جديدة أو إصدار سندات ملكية جديدة على الصحيفة العقارية الرقمية.

5- متابعة إفادة الملكية: تؤمن معرفة وضع معاملة إفادة الملكية.

6- أوامر القبض المدفوعة: توفّر خدمة معرفة أوامر القبض المدفوعة العائدة لآخر عملية على العقار.