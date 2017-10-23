بالصور - صدمها وفر.. وما علاقة الفنان جو أشقر بالحادث؟!

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أفادت "جرس سكوب"، عن اقدام سائق يقود سيارة من نوع "jeep" يحمل لوحة "رقم 3230/ب"، بصدم إمرأة مسنة على اوتوستراد الحازمية -الجمهور، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.





وفي التفاصيل، وأثناء عبور الإمرأة على اوتوستراد الحازمية - الجمهور ، صدم الـ "jeep" بسبب سرعته الزائدة السيدة، وأرداها أرضاً مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، وقد فر السائق تاركا الإمرأة التي كانت برفقته داخل السيارة حيث أوقفتها القوى الامنية.





ولفتت الى ان السيارة تخص الفنان جو أشقر والمرأة التي تركها السائق وهرب هي من التابعية العراقية. لتؤكد أنه بناء لإشارة المدعي العام تم توقيفها واقتيادها الى التحقيق بسبب عدم حيازتها على أوراقها الثبوتية والتناقض في افادتها حول هوية السائق الذي فر من موقع الحادث.